Leverkusen rettet Ungeschlagen-Serie mit 1:1 in Stuttgart

Das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga hat keinen Sieger gebracht. Der Überraschungsdritte VfB Stuttgart und Spitzenreiter Bayer Leverkusen trennten sich am Sonntag mit 1:1 (1:0). Die Stuttgarter verpassten damit die Chance, an Bayern München vorbeizuziehen. Leverkusen ist nach 14 Runden weiter ungeschlagen. Der Vorsprung auf den Titelverteidiger aus München beträgt bei einem Spiel mehr vier Punkte. Die Bayern hatten am Samstag bei Eintracht Frankfurt 1:5 verloren.

Stuttgart dominierte die erste Spielhälfte, der zuletzt so souveräne Tabellenführer stand mitunter unter Dauerdruck. Den verdienten Führungstreffer erzielte Chris Führich nach mustergültiger Vorarbeit von Josha Vagnoman (40.). Nach Seitenwechsel präsentierte sich Leverkusen wie ausgewechselt. Jungstar Florian Wirtz, der sich nach Sprunggelenksproblemen rechtzeitig fitgemeldet hatte, traf nach Zuspiel von Victor Boniface (47.).

Der von Xabi Alonso betreute Spitzenreiter war dem Siegestreffer näher, musste sich aber mit dem dritten Remis der Saison begnügen. Dem stehen in bisher 22 ungeschlagenen Pflichtspielen satte 19 Siege gegenüber. Stuttgart, in der Vorsaison erst in der Relegation dem Abstieg entgangen, hat sich unter Coach Sebastian Hoeneß indes in der Spitzengruppe festgesetzt. Nächsten Sonntag wartet auf die Schwaben das Gastspiel bei den Bayern.