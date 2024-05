Leverkusen hält Serie mit 5:1 in Frankfurt überzeugend

Der deutsche Fußballmeister Bayer 04 Leverkusen hat seine in dieser Saison ungeschlagene Serie am Sonntag in der 32. Bundesliga-Runde mit einem 5:1 bei Eintracht Frankfurt eindrucksvoll fortgesetzt. Zwei Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den entthronten Vorjahresmeister Bayern München 15 Punkte. Die Bayern hatten am Samstag beim drittplatzierten VfB Stuttgart 1:3 verloren. Der VfL Bochum trumpfte bei Union Berlin mit 4:3 auf, Heidenheim und Mainz trennten sich 1:1.

Die nun schon 48 Saison-Spiele unbesiegten Leverkusener waren davon unbeeindruckt, dass Trainer Xabi Alonso gelb-gesperrt nicht auf der Trainerbank Platz nahm. Für die Gäste trafen Granit Xhaka (12.), Patrik Schick (44.), Exequiel Palacios per Strafstoß (58.) und die eingewechselten Jeremie Frimpong (78.) und Victor Boniface (89./Foulelfmeter). Den Ausgleich für die Eintracht vor 58.000 Zuschauern erzielte Hugo Ekitiké (32.). Die Frankfurter müssen im Saison-Endspurt noch um Endrang sechs bangen, vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den lauernden SC Freiburg.

Am Nachmittag hatten sich die Bochumer, bei denen Kevin Stöger im Mittelfeld durchspielte, mit dem Erfolg in der Hauptstadt vor dem Direkt-Abstieg gerettet. Während sie als derzeit 14. in den letzten zwei Runden im schlechtesten Fall nur noch auf den Relegationsplatz abrutschen könnten, ist der für die Berliner nun zum noch größeren Thema geworden.

Für das Union-Team von Nenad Bjelica resultierte aus den jüngsten sechs Runden nur ein Zähler. Club-Präsident Dirk Zingler hatte schon vor dem Match betont, dass eine Trennung nach der Saison vom Ex-Austria-Wien-Coach kein Thema sei. Gegen Bochum wachten die ohne Ersatzmann Christopher Trimmel auskommenden Berliner nach einer desolat gestalteten ersten Hälfte erst nach der Pause bzw. zu spät auf. Mehr als der zweimalige Anschlusstreffer war nicht mehr drinnen. Durch das 3:4 hat nun der Vorletzte Köln noch eine kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Die Mainzer verpassten es schließlich, den Relegationsrang an Union Berlin abzugeben, sind einen Punkt dahinter und fünf Zähler vor den Kölnern Drittletzter. Ein Tor von Jonathan Burkardt (36.) reichte Mainz nicht zum ersehnten ersten Auswärtssieg der Saison. Tim Kleindienst glich für Heidenheim aus (65.).