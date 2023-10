Der letzte Mafia-Boss

In den letzten Tagen erschienen in zahlreichen internationalen Zeitschriften Nachrufe auf eine in Italien verstorbene Persönlichkeit, die weder berühmter Künstler, Wissenschaftler noch Politiker war. Matteo Messina Denaro, einer der intelligentesten und gefährlichsten Bosse der Mafia, starb am 25. September in einer Gefängnisklinik. Hundert schwer bewaffnete Polizisten umringten das Krankenhaus in Sizilien, wo er sich verborgen hatte, doch der einst mächtigste Mann Italiens leistete keinen Widerstand.

Er erwartete lächelnd die Kommissare, die ihn nach 30 Jahren Verfolgung endlich entdeckt hatten, und er schwieg. Die Hoffnung der Untersuchungsbehörden, dass Denaro in den letzten Wochen seines Lebens wichtige Informationen an die Behörden weitergeben würde, wurde enttäuscht. Er schwieg, sprach kein Wort, verriet niemanden und wartete auf seinen Tod. Außer einer wertvollen Uhr an seinem Handgelenk fanden die Kommissare nichts in seinem Krankenzimmer, keine Aufzeichnungen, kein Telefon, nicht einmal eine Bibel.

Unternehmen

In zahlreichen Biografien und Dokumentationen versuchten Autoren und Journalisten, dem Phänomen Denaro auf die Spur zu kommen, doch bis heute sind es alles nur Vermutungen. Kaum jemand in dieser kriminellen Gesellschaft hat es verstanden wie er, unentdeckt und anonym zu bleiben.

Denaro gilt unter seinen Bewundern als der "Bill Gates" der Mafia. Nach Jahrzehnten blutiger Auseinandersetzungen mit rivalisierenden Gruppen, der Polizei und der Organisation gegen organisiertes Verbrechen der italienischen Regierung restrukturierte Denaro die "Cosa Nostra" zu einer gewinnträchtigen Gruppe von Unternehmen.

1962 in einem kleinen Dorf auf Sizilien als Sohn des lokalen Mafia-Bosses geboren, arbeitete er schon als Jugendlicher mit seinem Vater, Francesco, der mit gestohlenen Antiquitäten handelte. Francesco dirigierte eine straff organisierte Bande, die in ganz Italien aus Kirchen, Museen und archäologischen Ausgrabungsstätten Antiquitäten stahlen, die Francesco ins Ausland verkaufte.

Einige Jahre später wurde Salvatore "Toto" Riina auf den jungen Denaro aufmerksam und holte ihn in seinen inneren Kreis. Riina, einer der brutalsten Mafia-Bosse, der systematisch sämtliche Konkurrenten inklusive ihrer Verwandten innerhalb der Organisation ermorden ließ, suchte dringend loyale Mitstreiter, denen er vertrauen konnte. Aufgrund seiner geringen Körpergröße von 1,58 Meter nannte man Riina auch U Curtu (Der Kurze). Von den italienischen Medien wurde Riina wegen seiner Skrupellosigkeit und Brutalität als La Belva (die Bestie) beschrieben.

Verbrechen

Denaro mit dem Spitznamen U Siccu (Der Dünne) bot sich Riina nicht nur als treuer Gefolgsmann an, sondern führte mit eiskalter Brutalität jedes Verbrechen aus, das sein Boss ihm befahl.

Nach den Erfolgen der italienischen Behörden in den späten 80er-Jahren gegen die Mafia erklärte Riina dem italienischen Staat den Krieg. Hunderte Kriminelle wurden verhaftet und in sogenannten "Maxi Trials"(Massenverhandlungen) verurteilt. Riina verlor den Großteil seiner Organisation, nur Denaro wurde nicht erwischt. Gemeinsam mit Denaro plante er zahlreiche Attentate gegen Mitglieder der Untersuchungsbehörde, selbst einige Söhne der "Verräter", der Mitglieder der Geheimorganisation , die mit den Behörden kooperierten, wurden ermordet. Denaro wurde in Abwesenheit für die Planung und Durchführung von fünf tödlichen Bombenattentaten in Rom, Florenz und Mailand verurteilt, jedoch nie gefasst. Die Polizei verhaftete Riina am 15. Januar 1993 in Palermo. Nach den Morden an den populären "Mafia-Jägern" Paolo Borsellino und Giovanni Falcone musste aufgrund des öffentlichen Drucks auf die Politiker die Regierung endlich effi zienter gegen die Mafia vorgehen. Riina starb 2017 im Gefängnis.

Verhaftung

Nach der Verhaftung von Riina übernahm Denaro die Machtposition des alleinigen Bosses der Mafia -in der sogenannten Cupola. Er änderte radikal die Strategie der Geheimorganisation, befahl der gesamten Organisation, unterzutauchen und in Zukunft aus dem Hinterhalt unerkannt und nicht auffi ndbar zu agieren. Denaro sah man in keinen Luxushotels, keinen teuren Autos und keinen mit Hundertschaften bewachten Villen oder einem Landsitz. Er war nicht nur verschwunden, sondern es existierte auch nichts von ihm oder über ihn. In 30 Jahren Verfolgung konnte die Polizei einen einzigen handgeschriebener Liebesbrief finden und die Tonaufnahme eines einzigen Telefonats. Sonst nichts. Keine Videoaufnahmen, keine Fotos, keine Dokumente, nicht einmal eine Geburtsurkunde oder einen Reisepass. Wie es Denaro gelang, Jahrzehnte unentdeckt die Mafia zu führen und Italien nie zu verlassen, bleibt ein Rätsel.

Denaros erster Schritt war die Beendigung der Anschläge und Attentate gegen Vertreter der Behörden. Als nächsten Schritt sammelte er die Gelder der Mafia und arbeitete mit Fachleuten, um die finanziellen Aktivitäten aus dem kriminellen Milieu zu holen. Er kaufte eine Supermarktkette in Sizilien, engagierte Manager und Angestellte außerhalb seiner Organisation. Unter seiner Führung investierte die Mafia in alternative Energie auf Sizilien, gründete Baufirmen und kaufte Villen, Hotels und Einkaufszentren.

Die Struktur seiner Organisation war derart kompliziert und verflochten, dass die Angestellten, die Geschäftsführer, Banken wie auch Steuerberater und Anwälte keine Ahnung hatten, dass sich hinter den Unternehmen die Mafia verbarg. Nur ein engster Kreis von Gefolgsleuten war für die Koordination mit der Mafia verantwortlich.

Immobilien

2006 wurde ein enger Gefolgsmann von Riina verhaftet, von den Behörden als die Nummer zwei in der Organisation verdächtigt. Er beschrieb Denaro als einen "Geist", der immer wieder auftauchte und Entscheidungen traf, dann wieder wochenlang verschwand. Denaro habe nie geheiratet, habe keine Kinder, er kenne auch keine Geliebte oder Freunde von ihm. Dennoch sei er der akzeptierte und respektierte "Boss der Bosse" gewesen.

Nach jahrelangen vergeblichen Versuchen der Polizei, Denaro zu verhaften, änderten die Untersuchungsbehörden ihre Strategie. Sie konzentrierten sich nicht nur auf die Person Denaro, sondern widmeten sich seinen Geschäften und seinen Partnern in dem Geflecht der Unternehmen. Systematisch untersuchten sie die finanziellen Grundlagen neuer Firmen, den Verkauf von Grundstücken und Immobilien und anderer Gesellschaften. Sie blockierten Bankkonten und Schließfächer, wenn sich nicht eindeutig die Besitzer nachweisen ließen, und konfiszierten Unternehmen, die mit fragwürdigen Investitionen die Eigentümer wechselten.

Mehrere Verwandte von Denaro wurden verhaftet und zahlreiche Polizisten, die ihn bei seiner Flucht von einem Ort zum anderen unterstützten. 2008 beschlagnahmten die Behörden 700 Millionen Euro an Vermögenswerten des "Supermarkt-Königs" von Sizilien, Guiseppe Grigoli. 2010 konfiszierten sie Immobilien im Wert von 500 Millionen Euro, die einer Baufirma in Westsizilien gehörten. Der verantwortliche Minister in Sizilien, Roberto Maroni, sagte damals: "Der Kreis um den meistgesuchte Mann Italiens, Mateo Messina Denaro, wird von Tag zu Tag enger. Wir trocknen den See aus, in dem er schwimmt."

Klinik

Denaro war dennoch imstande, unerkannt zu bleiben, ständig den Ort zu wechseln und die Geschäfte weiter zu führen, bis er durch die Krebserkrankung dieses Leben beenden musste. Als man ihn in der Klinik verhaftete, fand man auch seinen letzten Wohnort. Denaro, einer derer reichsten Männer von Sizilien, lebte alleine in einer winzigen Wohnung in einem abgelegenen Dorf in den Bergen von Westsizilien.

Nach seinem Tod sagte der Autor Lirio Abbate, der ein Buch über Denaro schrieb: "Denaro konnte sich 30 Jahre lang verstecken, hat Sizilien nie verlassen, das zeigt, wie mächtig die Cosa Nostra immer noch ist. Von ihm hat die Mafia gelernt, dass sie auch ohne Blutvergiessen Geschäfte machen und Geld verdienen kann."