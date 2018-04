Chaos bei Let's Dance

Am Freitagabend spielten sich in der von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderierten RTL-Show "Let's Dance" chaotische Szenen ab.

Verletzungen bestimmen in den letzten Tagen die Geschehnisse in der RTL-Tanzshow "Let's Dance". Noch vor seinem grandiosen Auftritt in der letzten Woche zog sich Jimi Blue Ochsenknecht einen Ermüdungsbruch im rechten Mittelfußknochen zu. Die Show ist für ihn daher vorbei, eingesprungen ist die bereits ausgeschiedene Barbara Meier.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Jimi Blue Ochsenknecht muss zuschauen

Letzte Woche wurde das Model trotz guter Leistung vom Publikum überraschend abgewählt, diese Woche konnte Barbara ihre zweite Chance nutzen und tanzte sich mit ihrem Profi-Partner Sergiu Luca eine Runde weiter.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Barbara Meier und Sergiu Luca sind weiter

Doch auch diesen Freitag gab es eine durchaus überraschende Abwahl, denn es traf Charlotte Würdig, die für ihre Rumba zu "I Only Want To Be With You" von der Jury mit 22 Punkten bedacht wurde.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin haben ausgetanzt

Chaos nach Verletzung von Oana Nechiti

Zu chaotischen Szenen kam es jedoch bereits vor der Abwahl, denn bei Profitänzerin Oana Nechiti stellten sich während des Aufwärmens Muskelprobleme ein, sie bekam schlecht Luft und damit Tanzverbot.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Bela tanzt sponton mit Marta

Der Auftritt von Bela Klentze und Oana wurde zunächst ans Ende der Show verschoben, letztlich musste er die Samba aber spontan mit Marta Arndt tanzen. Die Weltmeisterin im Lateintanz ist mit ihrem Partner Chakall bereits ausgeschieden, war am Freitag aber für einen Auftritt mit ihrem WM-Partner Pavel Pasechnik bei "Let's Dance" zu Gast. Zum Glück, denn so konnte sie für Oana einspringen. Allerdings musste ihr Bela dafür binnen einer halbe Stunde die Choreografie lernen.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Marta, Bela und Oana

Es hat sensationell geklappt, die Jury war voll des Lobes und somit ist Bela Klentze eine Runde weiter. Nächste Woche ist seine Partnerin Oana hoffentlich wieder fit.

Ärger bei Christian Polanc

Durch den kurzfristigen Ausfall von Oana wurde das Programm der Live-Show umgeworfen und Iris Mareike Steen und Christian Polanc mussten spontan und ohne Aufwärmen ihren Jive zu "Dear Future Husband" von Meghan Trainor performen.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Dies sorgte vor allem bei Profitänzer Christian für Ärger, der meinte, Iris Mareike sei somit um ihre faire Chance gebracht worden. Von der Jury erhielt die GZSZ-Darstellerin für ihren Auftritt nur 13 Punkte und lag damit am Ende des Feldes.

Das Publikum wählte Iris Mareike Steen jedoch in die nächste Runde, zittern mussten letztlich Roman Lochman, der auf dem vorletzten Platz landete, und Charlotte Würdig.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Für Charlotte riefen nicht genug Zuschauer an, sie musste wie schon erwähnt den Tanzwettbewerb verlassen. "Es macht kein Spaß, aus so einer Show rauszufliegen, aber ich erinnere mich an die schönen Momente", meinte die Ehefrau von Rapper Sido nach der Show.

© MG RTL D / Stefan Gregorowius Acht von ursprünglich 14 Paaren tanzen noch um den Titel