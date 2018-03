Der Auftakt für Victoria Swarovski als Moderatorin ist bei Let's Dance ist leider schiefgegangen. Nun brodeln die Gerüchte, dass RTL bereits an einem Plan B arbeiten würde. Oder besser an einem Plan S - wie Sylvie?

Nach sieben Staffeln war Schluss für die Niederländerin Sylvie Meis mit der RTL-Show "Let's Dance". Auf sie folgte die 15 Jahre jüngere Österreicherin Victoria Swarovski. Und mit ihr Pleiten, Pech und Pannen. Nach einer Reihe von Fehltritten in der ersten Show hat sich die gebürtige Tirolerin zwar deutlich verbessert. Dennoch mehren sich Stimmen im Internet, die wieder ihre Vorgängerin als Moderatorin auf der Bühne sehen möchten.

Passend dazu: Exklusiv - So geht Victoria Swarovski mit Kritik um

Ob diese Stimmen bei RTL bereits Gehör finden? Die Show könnte dem Fernsehsender durchaus zu wichtig sein, als dass man weitere Hoppalas zulassen werde. Immerhin sahen auch gestern im Schnitt 3,26 Millionen Zuschauer beim "80er Jahre-Special" der Live-Sendung zu. Ein "fliegender Wechsel" während der Staffel scheint zwar unwahrscheinlich, aber die Chancen stehen derzeit leider schlecht, dass Victoria Swarovski eine weitere Staffel von "Let's Dance" an der Seite von Daniel Hartwich moderieren wird.

© Getty Images Entertainment/ Lukas Schulze / Freier Fotograf Kommt sie zurück?

Gerüchten zufolge könnte RTL bereits jetzt schon an einem Notfall-Plan arbeiten. Und was wäre da naheliegender als ein glorreiches Comeback von Publikumsliebling Sylvie Meis? Immerhin soll sie ja nach wie vor gute Kontakte zum Fernsehsender pflegen. Wir drücken Victoria Swarovski inzwischen jedenfalls die Daumen, dass sie RTL mit einem tollen Finish noch überzeugen wird.

Mabuse schwanger

Zum Schluss noch erfreulichere Nachrichten: Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse ist schwanger. "Ja, es stimmt. Wir bekommen in diesem Sommer ein Baby! Unser größter Wunsch ist wahrgeworden", schrieb die deutsch-südafrikanische Tänzerin am Freitagabend auf Instagram neben einem Foto mit Babybauch. Auch in der "Let's Dance"-Show auf RTL war die schöne Nachricht ein Thema.

Moderatorin Victoria Swarovski fasste Mabuse an den Bauch und alle Tänzer jubelten. Die werdende Mutter im engen goldenen Kleid weinte auf der Showbühne vor Glück.