Leni und Heidi Klums mit unterschiedlichem Modegeschmack

Das Model Heidi Klum und ihre Tochter Leni haben einen komplett unterschiedlichen Geschmack bei Mode und Wohnungseinrichtung. Während Heidi Klum es sowohl bei Möbeln als auch Outfits sehr bunt mag, könne Leni Klum damit nichts anfangen, verrieten die Models im Interview mit der Zeitschrift "Gala". "Ich trage viel Schwarz, Grau und Weiß. Meine Mutter und ich könnten da nicht gegensätzlicher sein", sagte die 19-Jährige. Allerdings möge sie die Accessoires ihrer Mutter.

Heidi Klum kommentierte, sie kleide sich laut und auffällig. Auch in ihrem Haus in Los Angeles gehe es farbenfroh zu, Leni sei in einer zusammengewürfelten Umgebung aufgewachsen. Die Tochter ist vor einem Jahr nach New York gezogen und ergänzt zu ihrer dortigen Wohnung: "Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiß und minimalistisch eingerichtet."