Die Grazer Kleidermacherin Lena Hoschek designt sich jetzt auch in die Schlafzimmer der Österreicher.

Mit der Heimtextilien-Kollektion Lena Hoschek Living by Reiter, ihrer ersten Kooperation mit dem heimischen Hersteller Betten Reiter, will sie mit französischer Leichtigkeit ins Reich der Träume verhelfen.

» Schöne Bettwäsche ist seit mindestens 50 Jahren nicht mehr zu erhalten «

Bettzeug sei ein enorm vernachlässigtes Produkt und zum reinen Gebrauchsgegenstand degradiert worden, befand die Modemacherin beim Pressetermin kritisch. "Schöne Bettwäsche ist seit mindestens 50 Jahren nicht mehr zu erhalten." Dabei seien Polster- und Deckenbezüge einem wichtigen Einrichtungsgegenstand gleichzusetzen, der einem Raum gleich ein ganz anderes Ambiente verpassen könne - gerade in Zeiten sehr minimalistischer Wohntrends, meinte Hoschek.

Von der Provence inspiriert

Die Inspiration für ihre Designs aus hochwertigem Perkal, die auch Zierkissen beinhalten und ab morgen in limitierter Stückzahl in den Verkauf kommen, stammt wie schon eine ihrer schönsten Modekollektionen aus der Provence. Die selbstentwickelten Muster wie zarte Paisley-Prints, farbenprächtige Pfingstrosen und blaue Streublümchen gehen auf Stoffe aus dem Jahr 1850 zurück, die Hoschek einst auf einem Flohmarkt in Paris entdeckte.

Geschäftsführer Peter Hildebrand betonte die Gemeinsamkeiten der zwei österreichischen Unternehmen. "Wir legen beide Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit, Handarbeit und Regionalität." Der 1953 gegründete Familienbetrieb Betten Reiter mit Sitz in Leonding bei Linz betreibt österreichweit 17 Filialen.