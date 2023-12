Wertvolle Gaben

Wir können es. Dieser Tage sogar besonders gut. Einfach so. Ganz automatisch. Nämlich aufeinander schauen. Nett sein. Eigene Ansprüche zurückfahren. Freude bereiten. Spätestens in den letzten Wochen eines Jahres öffnet sich dieses Zeitfenster, wo es mehr um das Geben und weniger um das Nehmen geht, ganz automatisch. Nicht immer und überall, aber ziemlich oft jedenfalls. Wer gibt, wird belohnt - mit Freude, Befriedigung, Glücksgefühlen. Das emotionale Wohlbefinden, das aus diesem Geben entsteht, ist eine wichtige Triebkraft für soziales Engagement und ein gutes Miteinander. Eine Gesellschaft funktioniert nicht ausschließlich durch Geben, aber es ist ein wesentlicher, weil ein verbindender Bestandteil. Erst recht, aber nicht nur in düsteren, in unruhigen Zeiten, so wie wir sie gerade erleben. "Warm-Glow-Effekt" nennen Wissenschafter dieses wohlige Glücksgefühl gelebter Großzügigkeit. Es entsteht, wenn jemand etwas Gutes tut, sei es durch Spenden, Freiwilligenarbeit oder ganz einfach durch freundliches Handeln. Das lässt sich auch in nüchternen und zugleich beeindruckenden Zahlen ablesen: 1,1 Milliarden Euro haben die Menschen in diesem Land im Vorjahr für den guten Zweck ausgegeben. So viel wie noch nie, wie der Spendenbericht 2023 vom Fundraising Verband Austria zeigt. Im Vergleich zu 2021 gab es ein Plus von 26 Prozent. 150 bis 200 Millionen Euro wurden dabei allein für die Ukraine-Hilfe gespendet. Dieser Bericht zeigt auch: 84 Prozent - in Summe 920 Millionen Euro - des gesamten Spendenaufkommens kommen von Privatpersonen. Im Durchschnitt gibt jeder 123 Euro. Die meisten Spenderinnen und Spender kommen aus niedrigeren und mittleren Einkommensschichten. Der guten Ordnung halber: 120 Millionen Euro der Spenden stammen aus Erbschaften. Unternehmen üben sich hingegen laut dieser Erhebung in spendabler Zurückhaltung.

» Je bedrückender die Weltlage, desto wichtiger ist das Handeln im Kleinen «

Spenden kann man aber auch ein Lächeln, Wertschätzung, Respekt, Freundlichkeit. Das kostet nichts und bringt viel. Erst recht in Zeiten, wo der allgemeine Ton rauer geworden und die kollektive Lebensfreude ein Stück weit abhandengekommen ist; wo Verunsicherung, Verlustängste, aber auch die Sorge vor Veränderungen das gesellschaftliche Miteinander erschweren. Also jetzt. Aber nicht nur jetzt. Dafür braucht es eine Gesellschaft, wo die Menschen anständig und respektvoll miteinander umgehen. Das Verständnis darüber scheint jedoch keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein.

Doch gerade wenn die Welt bedrückend erscheint, ist es umso wichtiger, im Kleinen zu handeln: ein Blickkontakt, ein Lächeln, ein freundlicher Gruß. Nicht mehr. Nicht weniger. Dazu hier und da ein Verzicht, der nicht wehtut, Fairness statt Ellenbogen, Verständnis statt Konflikt. Sei es beim morgendlichen Kaffeekauf beim Bäcker, im alltäglichen Miteinander im Büro oder auf der Heimfahrt vom Job. Anstatt auf den vermeintlichen Verfall gesellschaftlicher Werte hinzuweisen, kann jeder Einzelne von uns mit individuellen, wertschätzenden Gesten antworten. Also selbst tun, was man für richtig hält, anstatt mit den Fingern auf jene zu zeigen, die diese Werte (vermeintlich) nicht leben. Jetzt und gleich. Und im neuen Jahr sowieso.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gulnerits.kathrin <AT> news.at