Stunde um Stunde kommen sie am Hauptbahnhof an: Frauen. Kinder, ältere Menschen. Sie treffen auf Kleiderberge auf dem Fußboden, Tee und Unmengen an Süßigkeiten, Windeln, Zahnbürsten, aufgeteilt auf Einkaufswagen und bestückt von Privatpersonen, die alles aufgekauft haben, was der einzige geöffnete Supermarkt zu bieten hatte. Diese Frauen und Kinder treffen auch auf viel Wohlwollen, liebevolle Gesten und Hilfsbereitschaft. Aber sie finden kaum warmes Essen, nur wenige Sitzplätze, noch weniger Decken oder Schlafplätze. 50 Betten stehen in einem Notquartier bereit. 50 für Hunderte übermüdete Menschen, die in der kalten Bahnhofshalle warten. Wer aufs Klo muss, braucht einen Gutschein oder Kleingeld. Beides verteilen Helfer, wenn man ihrer habhaft wird. Wenn man überhaupt noch die Kraft hat, einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Es ist ein trostloses Bild, das sich am vergangenen Samstagabend am Wiener Hauptbahnhof bietet. Es wäre ein erbärmliches Bild, würde es nicht die vielen freiwilligen Helfer geben: die über Nacht aus dem Boden gestampften privaten Initiativen, die NGOs. Sie kochen, posten Bedarfslisten und organisieren Schlafplätze. Ohne sie wäre Wien als erste Anlaufstelle im Land aufgeschmissen. Hilflos. Genauso wie übrigens Berlin, Budapest oder Warschau in diesen Tagen. Das Bundesheer, das noch Anfang des Jahres im Rahmen der "Mission Hahnenkamm" für die Präparierung der Skipiste im Einsatz war -hübsche Bilder auf Social Media inklusive -, war an diesem Wochenende nicht gesehen, weil nicht angefordert. Der Einsatz auf der Streif ist Tradition. Eine Flüchtlingswelle kann hingegen überraschen. Verständnis muss man dafür nicht aufbringen.

» Es braucht mehr als ein bisschen hier und ein bisschen dort «



Der Krieg in der Ukraine war erst wenige Tage alt, da wurde längst hochgerechnet: eine, zwei, vier, demnächst zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Hälfte von ihnen Kinder. Es ist die schlimmste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das offi zielle Österreich? Das glaubt, es gemütlich angehen zu können. Jedenfalls war da bis jetzt kein Landeshauptmann, der laut und deutlich "Hier" gerufen hat. Immerhin: Der Kanzler hat stolz verkündet, dass 2.000 Vertriebene geholt werden. 2.000, nicht 20.000. Aus Moldau, dem Armenhaus Europas, in dem seit Kriegsbeginn mehr Flüchtlinge untergekommen sind, als Österreich 2015 aufgenommen hat. Dieses offizielle Österreich hat jetzt auch einen Krisenkoordinator, der sich an seinem ersten Arbeitstag noch nicht so sicher war, ob die 31.000 Betten bei Privaten, die 2.900 in der Bundesbetreuung und die 450 in den Ländern wohl reichen werden.

Nein, werden sie nicht. Es braucht staatliche Ankunftszentren und Unterkünfte in den Ländern. Es braucht die Verteilung. Es braucht Schul- und Kindergartenplätze, Sprachkurse und Wege in den Arbeitsmarkt. Es braucht jedenfalls mehr als ein bisschen hier und ein bisschen dort. Jene, die jetzt kommen, sind nicht mehr nur auf der Durchreise (auch wenn das offizielle Österreich genau das bis jetzt tapfer verkündet hat), sondern werden bleiben. Für Monate. Vielleicht für Jahre. 2015, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus, war in Hinblick auf das, was uns jetzt erwartet, nur eine Übung. Eine Übung, die wir seinerzeit nur anfangs gut gemeistert haben - vor allem dank der vielen Freiwilligen und NGOs.

