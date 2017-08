Politik ist spannend wie lange nicht mehr. Kein Tag vergeht, an dem es nicht etwas Neues zu verkünden gäbe. Da zaubert eine Partei, die sich mit zwei Pinselstrichen von Schwarz auf Türkis umfärbeln ließ, einen Quereinsteiger nach dem anderen aus dem Hut -zuletzt den 64-jährigen Populär-Mathematiker Rudolf Taschner, der auch den Draht des 30-jährigen Obmannes Sebastian Kurz zu den alten Wählern herstellen soll. Hat der Junge keinen Draht zu den Alten, oder vielmehr: Muss er ein Angebot für jedes Alter machen, Hauptsache die Fassade passt?

Quereinsteiger beleben jedenfalls das Politgeschäft. Ob sie alle den gewünschten Effekt nach dem Wahltag bringen, ist freilich zu bezweifeln. Es gibt andererseits Beispiele wie Liese Prokop, denen der Sprung von der einstigen Spitzensportlerin zur Spitzenpolitikerin gelungen ist. Das war leider nicht bei allen so. Denkt man an die früheren Journalisten Ursula Stenzel und Hans Peter Martin, kann man zumindest Zweifel bekommen. Politik kann doch kein Hobby sein! Einen Staat zu gestalten und zu verwalten, erfordert Willen, Fleiß, Erfahrung, Demut, Kompetenz, Empathie und eine gehörige Portion Glück an äußeren Rahmenbedingungen wie Wirtschaftswachstum und Frieden.

Kurz zeigt jedenfalls vor allem ein Programm, das derzeit nur aus Namen und Querköpfen für eine in Türkis getünchte Bewegung steht, die immer noch eine Partei ist, solange die Alten das Werkl zusammenhalten. Das Motto des Parteichefs der Türkisen scheint zu lauten: Österreich sucht den Superstar oder vielmehr die Riege, die den Superstar umringt. Weil natürlich kein Zweifel daran besteht, wer der wahre Superstar ist -er selbst. Man kann dem Land bloß wünschen, dass seine Politik an Inhalten gewinnt und an Populismus verliert.

Schaut man zu den anderen Parteien, geht es zumindest schon mal um Inhalte. Bundeskanzler Christian Kern schwört seine Leute auf Klassenkampf ein, holt sich damit das Kernpotenzial seiner Wähler zurück und kann wohl einen respektablen Wahlkampf leisten. Ob das reicht, steht in den Sternen.

» "Peter Pilz holt Quereinsteiger mit mehr Inhalt und weniger PR-Fassade" «

Heinz-Christian Strache scheint noch gar nicht wahlzukämpfen und bleibt geschwächt, nachdem Kurz ihm die früher besonders treffsicheren Themen der Freiheitlichen mit Ausländerwahlkampf längst entwendet hat. Die FPÖ setzt plötzlich wieder auf Altvordere wie Martin Graf, ein Hinweis, dass die Burschenschafter bei der FPÖ kräftiger denn je mitreden -und die Abgrenzung gegen rechts außen ist dahin. Deshalb könnten noch mehr blaue Wähler zu türkisen werden.

Matthias Strolz strebt weiter kräftig nach Verantwortung und legt konkrete Inhalte vor. Das haben die Neos freilich schon immer gemacht und konnten damit punkten. Nur haben sie jetzt noch mehr Konkurrenz von anderen Kleinparteien. Peter Pilz holt ebenfalls Quereinsteiger in die Politik, mit dem Unterschied, dass seine Nominierungen von bedeutend mehr Inhalt und weniger PR-Fassade getragen sind.

Die Grünen haben sich von ihrem Rückzugsgefecht nach dem Pilz-Austritt noch immer nicht erholt. Respektable Namen an der Spitze der Partei reichen nicht, um Inhalte zu platzieren. Solange bei jedem zweiten öffentlichen Auftritt der Unterschied zu Peter Pilz hervorgehoben wird, hat die Ökopartei keine Chance auf zweistellige Ergebnisse. Und einen Superstar wie Kurz oder Kern haben die Grünen nicht zu bieten.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: mitterstieler.esther@news.at