Österreichs Fußballfrauen sind Spitze. Sie haben sich nach vorne gekämpft in einer Europameisterschaft, die im Blick der Öffentlichkeit unterzugehen schien. Ja, auch wir hatten sie nicht weiter im Fokus. Und waren umso erfreuter, dass die Frauen sich so toll schlugen. Plötzlich war sogar der Anti-„Töchter“-Einpeitscher in der Bundeshymne, Andreas Gabalier, beeindruckt von der Energie und Kraft „unserer Mädchen“. Ja, jetzt gehören sie alle uns. Weil sie siegreich sind und wohl auch, weil sie uns einen Sommertraum erfüllen, der angesichts anderer Ereignisse wie Balsam auf der Seele ist. Ein unerhofftes kleines Fußballwunder.

Warum sind Frauen im heimischen Fußball erfolgreicher als Männer? Obwohl sie viel weniger verdienen? Obwohl sie viel weniger stark im Fokus stehen? Vielleicht ist dieses „Obwohl“ genau der entscheidende Punkt: Gerade weil sie weniger im Fokus stehen, haben sie eine exzellente Leistung vollbracht. Und sind pekuniär alles andere als verwöhnt. Bei den Herren, ja schon Buben, geht es sich in Österreich relativ schnell aus, dass sie sich ein Monatsgehalt durchs Kicken verdienen. Das Anreizsystem scheint falsch gesetzt. Die sind nicht mehr hungrig, die wollen nur noch einzeln kämpfen. Und jeder sieht sich als kleinen Star, obwohl es die meisten zum großen Star nie schaffen. Es scheint in Österreichs Herrenfußball nicht mal eine Ehre zu sein, für die Nationalelf zu spielen.

Ist Damenfußball nicht viel langweiliger? Julian Nagelsmann, Trainer des deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim, mag Frauenfußball: „Ich schaue das gerne, weil es ein viel ehrlicherer Sport ist als Männerfußball. Frauen heulen viel weniger rum, liegen nie am Boden“. Und: „Die Frauen stehen auf und spielen weiter, die Nettospielzeit ist gefühlt bei 85 Minuten. Da gibt’s keine Verzögerung, kein Gejammer, da ist nie jemand bei der Schiedsrichterin. Das gefällt mir.“ Uns auch! Demut kommt vor dem Sieg Fußball ist kein Männersport mehr. Warum Österreichs Sportlerinnen ein Vorbild in jeder Hinsicht sind

Die Fußballdamen haben angepackt. Gemeinsam, geschlossen, kompakt. Die Mädels leben vor, was ein Team sein soll, egal, in welcher Lebenslage. Zusammenhalten, zusammenstehen und miteinander gehen. Das ist das Um und Auf jedes Erfolges. Und während Männer lieber plaudern und darüber reden, wie toll sie sind, zeigen die Damen einfach vor, wie man Tore schießt. Nicht lange reden, sondern tun!

Diese Demut ist in Zeiten der sozialen Medien eine Tugend, die der Vergangenheit anzugehören scheint. Man kann das digitale Geschwätz nicht mehr lesen. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft von Blendern durchdrungen ist. Hauptsache, glänzend auftreten, egal, ob Slim Fit oder kleines Schwarzes, nett plaudern und wenig Substanzielles sagen. Daraus scheint auch das Erfolgsmodell moderner Politik gestrickt zu sein. Wo kämen wir da hin, wenn wir auch noch nach Inhalten bohrten? Die Bretter sind dünn,

auf denen wir gehen.

Was der Frauenfußball uns auch lehrt: niemals aufgeben, nicht unterkriegen lassen und schon gar nicht dauernd streiten. Einen gemeinsamen Fokus haben. Wer Erfolg teilt, vermehrt ihn. Wir leben nicht nur in einem schönen, sondern auch in einem reichen Land.

Nur merken wir es selten, weil wir lieber jammern. Lasst uns das gemeinsam ändern. Das Leben ist schön und Österreich auch.

Esther Mitterstieler , Chefredakteurin

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: mitterstieler.esther@news.at