Wir sind (nicht) gut aufgestellt

Anfang dieser Woche blieb der Direktorin nichts anderes übrig, als bei den Eltern um Entschuldigung zu bitten. Für die vielen Supplierstunden in den vergangenen Tagen, für die zahlreichen Stundenausfälle. "Der stundenplanmäßige Unterricht ist aufgrund der hohen Fallzahlen unter den Lehrkräften kaum mehr aufrechtzuerhalten", schreibt die Direktorin. Sie redet Klartext. Sie beschönigt nichts. Sie verspricht auch nichts. Sie beendet ihr langes Mail mit einem Hauch von Zweckoptimismus: "Gemeinsam schaffen wir das!" Auf die Unterstützung des zuständigen Ministers braucht sie dabei nicht zu hoffen. Der sieht nämlich keinen Handlungsbedarf.

Vielmehr tut Martin Polaschek das, was auch schon sein Vorgänger gern getan hat: nämlich einfach so zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Als wäre auch das dritte Schuljahr in Folge unter Pandemiebedingungen ein normales Schuljahr. Ja, ein bisschen Sand im Schulgetriebe gab und gibt es, aber das ist eben nichts, was sich nicht mit gutem Willen und Zähnezusammenbeißen lösen lässt. Schließlich resümiert der Bildungsminister dieser Tage selbstbewusst: "Wir sind gut aufgestellt!"

Stundenausfälle gibt es in den Augen des Neuen an der Bildungsspitze kaum, für allfällige Supplierstunden stehen Lehramtsstudenten bereit. Und dort, wo es noch nicht so läuft, wie es laufen sollte, wird noch mal "hingeschaut". Bei Bedarf auch "intensiv hingeschaut". So, wie wir schon in den vergangenen zwei Jahren hingeschaut haben. Also eher weniger als zu viel. Weil also in dieser Bullerbü-Welt des Ministers alles in bester Ordnung ist, findet demnächst die Matura mit allem Drum und Dran statt. Auch der Kalender mit den Terminen für die Schularbeiten schaut so aus, wie er immer ausschaut -egal, ob zwischen den Leistungsnachweisen für Mathematik, Deutsch und Englisch ein regulärer Unterricht stattgefunden hat oder nicht. Egal, ob alle oder nur eine Handvoll Schüler in der Klasse gesessen sind. Egal, ob der Mathelehrer unterrichtet hat -oder irgendwer, der gerade nicht krank war. Durch die Ministerbrille gesehen, liegen auch die im Zuge der "größten Digitalisierungsoffensive" versprochenen Laptops auf den Tischen, gibt es Lernpakete und Hybridunterricht für jene, die gerade nicht am echten Unterricht teilnehmen können. Doch diese Brille hat der Minister exklusiv nur auf seiner Nase sitzen.

» Es braucht mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr Unterstützung. «

Tatsache ist: Wer nicht mitkommt, hat Pech gehabt, kann aber auf die Förderstunden zurückgreifen, die das Ministerium seinerzeit in Hinblick auf pandemiebedingte Lerndefizite großzügig in Aussicht gestellt hat. Vorausgesetzt, ein Lehrer erbarmt sich und bietet diese Förderstunde an. Oder ein Lehramtsstudent findet sich. Ebendiese Lehramtsstudenten (vielleicht gegen Bezahlung, vielleicht aber auch nicht) sollen übrigens demnächst auch in Heerscharen bereitstehen, wenn sich die Deutschförderklassen mit den ukrainischen Flüchtlingskindern füllen.

Nein, gut aufgestellt ist das System Schule wahrlich nicht. Jetzt nicht. Und demnächst wohl auch nicht. Es braucht mehr Personal, mehr Ressourcen, mehr Unterstützung. Vor allem aber braucht es mehr Ehrlichkeit.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: gulnerits.kathrin@news.at