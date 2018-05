Das Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus sollte uns ohne Polemik nachdenklich machen

Am 8. Mai 1945 wurde Österreich von der Naziherrschaft befreit. Ein Tag, den ganz Europa heute und jederzeit in der Erinnerung hochhalten muss. Es ist eine Frage der Verantwortung auch Spätgeborener, die Gräueltaten der Nazis nicht zu vergessen. Unter ihrer Schreckensherrschaft wurden sechs Millionen Juden ermordet.

Die Opfer des Nationalsozialismus wollten ohne die Regierungspartei FPÖ ihrer Toten gedenken. Das beruht auf einem Beschluss der Überlebenden in den 1960er-Jahren, zu den Befreiungsfeiern keine FPÖ-Politiker einzuladen. Wen wundert's? FPÖ-Chef Heinz- Christian Strache versucht zwar, die Quadratur des Kreises zu finden, gleichwohl bleibt die Partei im Umgang mit Nazi-Liederbüchern und Angriffen gegen den jüdischen Finanzinvestor George Soros untergriffig und launenhaft.

Strache hat beim Akademikerball im Jänner gesagt, dass Antisemitismus in seiner Partei keinen Platz habe. Trotzdem folgten immer wieder einige Rülpser aus dem Umfeld und dem Inneren der Partei, die unterschwellige antisemitische Botschaften enthielten. Der Mann tut sich schwer. Nimmt der FPÖ-Chef die Aufarbeitung der eigenen Parteigeschichte ernst, muss er jetzt durchgreifen. Auf gut Deutsch: raus mit den braunen Flecken und Recken aus der Partei, wie viele es auch sein mögen! Diese klare Distanzierung fehlt dem Land, und sie fehlt damit auch der Regierung.

Indirekt hat sich jetzt ein Disput zwischen den Intellektuellen Arik Brauer und Michael Köhlmeier entfacht. Brauer ist als Jude und Holocaust-Überlebender der Inbegriff für eine klare und streitbare Haltung. Der Großteil der Holocaust-Überlebenden wollte die FPÖ nicht bei der Gedenkfeier in Mauthausen dabei haben. Das ist legitim. Brauer bezeichnete dies als Fehler. Dass er am 8. Mai eine Festrede im Bundeskanzleramt hielt und Strache eine Chance geben will, mag außergewöhnlich sein. Wer das ablehnt, sollte bedenken: Mehr als eine Million Österreicherinnen und Österreicher haben bei der jüngsten Wahl die FPÖ gewählt. Glauben Sie wirklich, dass das mehr als eine Million Nazis sind? Eben. Viele Menschen fürchten sich vor Migration und Zuwanderung, viele von ihnen wählten FPÖ. Zu Nazis macht sie ihre Angst vor Zuwanderern nicht.

Zu wünschen wäre auch mehr Genauigkeit im Umgang mit der Sprache, die Köhlmeier unter anderen Umständen so penibel beherrscht und in seinen Büchern zelebriert wie kaum ein anderer Schriftsteller. Wie war das jetzt? Zuerst sieht er Parallelen zwischen Schließung der Balkanroute und Nazizeit, ein paar Tage später nennt er die Schweiz als Beispiel jener, die sich brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben. Nur haben das die meisten als Kritik am Bundeskanzler verstanden -der selbst übrigens auch.

Intellektuelle sollten aufpassen, wenn sie Vergleiche ziehen. Da kann ihr ursprünglich gut gemeintes Ansinnen schnell zur Verharmlosung der schlimmsten Zeit unserer Geschichte werden.

Unserer Geschichte entkommen wir nicht. Folgerichtig hat Kurz am 8. Mai den Tag der Freude über das Ende der Schreckensherrschaft der Nazis als jenen Tag bezeichnet, "an dem wir uns unserer Verantwortung stellen müssen". Verantwortung heißt auch, antisemitische Rülpser, egal, ob von muslimischer oder österreichischer Seite, abzulehnen. Öffentlich und jederzeit. Einen Grundkonsens kennt dieses Land in der immerwährenden Neutralität.

Weit dringlicher bräuchte das Land einen Grundkonsens gegen den Antisemitismus.

