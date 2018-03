100 Tage Regierung heißt 100 Tage bilanzieren. Mit der Vorlage des Budgets ist das gar nicht so schwierig

Die Regierung Kurz ist also seit 100 Tagen im Amt. Finanzminister Hartwig Löger hat sein erstes Budget vorgelegt. Und man kann eine kurze Bilanz der bisherigen Regierungsarbeit ziehen. Gleich vorweg: Viel hat sich in strategischer Sicht nicht getan. Anstatt Dauerstreit mit den Roten gibt es nun Dauerharmonie mit den Blauen. Schön, dass die Regierung nicht mehr streitet, das heißt noch lange nicht, dass die richtigen Weichen für das Land gestellt werden, auch wenn man einräumen muss: Ja, die Harmonie steht der Regierung gut. Aber etwas, was der alten Kern-Regierung in schöner Regelmäßigkeit vorgeworfen wurde, bleibt leider bei der neuen mindestens genauso aktuell -es ist der Stillstand. Was ist schon Großes passiert? Der 1.500-Euro-Familienbonus etwa, der mehr Gießkanne für Besserverdiener als effi zientes Fördermittel für alle ist?

Auch Emmanuel Macron hat in seinen ersten 100 Tagen die Welt nicht neu aufgestellt, Angela Merkel oder Silvio Berlusconi in ihren ersten Regierungsperioden ebenso wenig. 100 Tage sind eine kurze Zeit. So weit kann man sagen: Sebastian Kurz hat nicht viel falsch gemacht.

Aber das Doppelbudget, das sein Finanzminister nun vorlegt, zeigt leider keine besonderen Ambitionen, die Extrameile in eine wirklich "neue Zukunft" zu gehen, wie der Finanzminister das nennt. Die Wirtschaft wächst und ermöglicht das Nulldefizit im nächsten Jahr. Das hätte auch eine andere Regierung geschafft. Wo bleiben die dringenden Reformen, etwa eine Pensionsreform? Wo die Reform des Gesundheitswesens mit der Zusammenlegung von Sozialversicherungen? News-User sind ziemlich kritisch: Zwei Drittel glauben nicht daran, dass sich das Budget auf sie selbst auswirkt. Sie haben gar nicht Unrecht mit ihrem Gefühl.

Was von den ersten 100 Tagen vor allem auf der FPÖ-Seite bleibt, sind Diskussionen um Burschenschaften, Nazi-Liederbücher, braune Flecken und Sager einiger der FPÖ nahestehender oder angehöriger Männer und Frauen. Und ein Kanzler, der zu all dem zu lange schweigt, bis er etwas zu sagen hat. Das kann Kurz besser. Daran wird er letztlich gemessen werden. Noch ist die Amtszeit eben kurz. Aber lang genug, um zu sehen, mit welchen letztlich sehr populistischen Themen Stimmungen erzeugt werden -Rauchverbot gekippt, Nachrichtendienste umgepolt, Kriminalitätsbekämpfungs-und Rechtsextremismusstellen kontrolliert. Das ist nicht nur unschön, das sollte nicht sein in einer erwachsenen Demokratie.

Aber schauen wir in die sogenannte "neue Zukunft", wie die Regierung es nennt. Also weg vom inhaltlichen Stillstand rein in die wahren Probleme und Themen des Landes. Pensionen reformieren, Gesundheit und Pflege neu aufstellen, Digitalisierung nicht als reine Parole verblassen lassen. Ärmel hochkrempeln und die Dinge angehen, um "die Republik ein wenig besser für Kinder und Enkelkinder zu machen", wie Löger bei seiner Budgetrede sagte. Und bitte einen Gang bei Inszenierung und Jubeltrubel zurückschalten und anstelle der Worte die richtigen Taten setzen. Da ist es egal, ob das Team super zusammenarbeitet oder nicht, das hören und fühlen wir schon seit 100 Tagen.



Ab jetzt wollen wir auch inhaltliche Ergebnisse sehen.

