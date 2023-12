Durchschnitt. Mal wieder

Man muss die aktuelle PISA-Studie der OECD, also den Leistungsvergleich von Jugendlichen aus völlig verschiedenen Bildungssystemen, nicht überbewerten. Sie ist eine Bestandsaufnahme, ein Ländermatch - einerseits. Andererseits ist sie ein Leistungstest, der Kenntnisse und Fähigkeiten Fünfzehnjähriger in nicht unwesentlichen Bereichen - Lesen, Rechnen und naturwissenschaftlicher Grundbildung - abklopft. Wohlgemerkt: Hier werden Jugendliche getestet, die mitten in oder schon am Ende ihrer Schullaufbahn stehen, also zeitnah in das Berufsleben einsteigen. Die unverzichtbar sind. Je besser ausgebildet, desto besser für uns alle. Da lohnt es sich, genauer hinzusehen.

Man könnte also die Ergebnisse der aktuellen Erhebung nehmen und sich fragen, warum andere Länder besser abschneiden. Was sie anders machen. Oder aber man geht den österreichischen Weg. Der verlangt wenig Aufwand und vermittelt am Ende immer ein wohliges Gefühl: Durchschnitt. Es hätte schlimmer kommen können, (ein bisschen) besser als Deutschland. Das muss reichen. Das reicht. Also befindet der verantwortliche ÖVP-Bildungsminister, dass die PISA-Ergebnisse "durchaus erfreulich" gewertet werden können. Und überhaupt: Angesichts des Abschneidens anderer Länder ist das Ergebnis Beweis dafür, dass Österreich die Pandemie besser bewältigt hat. Digital seien die Schulen sehr gut (!) aufgestellt. Sein Learning: "An allen Schrauben drehen, um die Bedingungen jeden Tag ein Stück weit besser zu machen."

Das ist ein Satz, der immer passt, gestern und vorgestern, übermorgen. Ein Satz, der uns in der Bildungsdebatte, die der Minister ohnehin nicht führen will, keinen Millimeter voranbringt. Denn ein bisschen über dem Durchschnitt zu liegen, kann ja nicht unser Anspruch sein. Nicht in einem Land, das vergleichsweise viel in die Bildung investiert und am Ende doch nur durchschnittliche Ergebnisse erzielt. Wer in die PISA-Studie hineinzoomt, sieht: Mit der Lesekompetenz in Österreich geht es seit 2000 kontinuierlich bergab. In Mathematik schaut es nicht besser aus.

Die PISA-Studie zeigt auch: Der sozioökonomische Status, also Bildung und Beruf der Eltern und deren materieller Wohlstand haben hierzulande viel mehr Einfluss auf die Leistungen der Schüler als in den allermeisten anderen Ländern. Das führt zu Leistungsunterschieden von mehreren Jahren. Das ist beschämend und jedenfalls nicht "erfreulich". Das sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Doch Fehler im System sieht der Minister nicht. Schuldige sehr wohl: "Wir müssen die Eltern mehr in die Pflicht nehmen."

Ja, das darf man sich wünschen und auch adressieren. Und wenn das nicht passiert? Dann haben wir eben ein paar Hängen- und Zurückbleiber, ein paar Verlierer mehr. Wer nicht mitkommt, weil er in einem Elternhaus aufwächst, in dem nicht Deutsch gesprochen wird oder in dem es finanzielle Einschränkungen gibt, hat eben Pech gehabt. Das System Schule mit Schulpflicht und staatlichen Lehrplänen ist an diesem Punkt plötzlich Privatsache? Das ist eine bequeme Antwort. Die Minimalanforderung wäre, ein System zu schaffen, das Kinder so fördert, wie es nötig und auch möglich wäre. Dazu braucht es eine Bildungsdebatte, kein voreiliges Schulterklopfen. Dass der Kindergartenbesuch inklusive automatischer Testung der Sprachkenntnisse der Dreh-und Angelpunkt für eine erfolgreiche Schullaufbahn ist, haben andere Länder längst erkannt. Dass eine gemeinsame Schule oder auch Ganztagsschule mehr Kinder mitnimmt, als zurückgelassen werden, ebenso. Hierzulande sickert diese Erkenntnis. Teilweise. Zu langsam. Zu spät.

