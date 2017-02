LEITARTIKEL

Österreich ist etwas größer als Bayern, hat aber vier Millionen Einwohner weniger. Der deutsche Freistaat kommt mit einer Regierung aus, die Österreicher brauchen neun - eine für jedes Bundesland. Außerdem nicht zu vergessen: die Bundesregierung, die sich in Deutschland wie in Österreich die berühmten Watschen einfängt, wenn etwas nicht funktioniert. Hüben wie drüben darf der Bund Steuern eintreiben, welche die Bundesländer großzügig wieder ausgeben. Der Wirrwarr an Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ist gleichwohl eine österreichische Spezialität, die sich dieser Tage offenbart wie zu besten Proporzzeiten.

Das war jene Ära, als die Wahlsieger alle anderen Parteien am Regierungskuchen mitnaschen ließen. Nun wollen die Kärntner diese dort immer noch währende Tradition abschaffen und gleichzeitig einen Schutz der Slowenen in die Landesverfassung schreiben. Vorgeschlagen von ÖVP-Chef Christian Benger, zog derselbe seinen Vorschlag wieder zurück, weil ihm sein Bauch sagte, dass die Menschen seinen Vorstoß nicht verstünden. Der Mann hört mehr auf seinen Bauch als auf seinen Kopf. Was soll man davon halten?

Es ist ein Witz, dass in einem Staat mit acht Millionen Menschen die Landesverfassung zusätzlich über den Minderheitenschutz richtet. Nicht nur der renommierte Verfassungsexperte Heinz Mayer sagt: "Die Bestimmung ist überflüssig." Sie steht ohnehin schon in der Bundesverfassung. Genauso überflüssig ist das Gezeter im Vorfeld der Verabschiedung der Kärntner Landesverfassung. Abgesehen davon, dass Österreich sich immer mit großer Vehemenz als Schutzmacht der deutschsprachigen Südtiroler in Italien einsetzt - wo bleibt diese Vehemenz im Umgang mit den Minderheiten im eigenen Land?

Es gibt noch genügend andere Beispiele aus den Bundesländern, die beweisen, dass ihre oft falsch verstandene Macht eingedämmt gehört. So blieb Landeshauptmann Hans Niessl im Burgenland zehn Jahre lang politisch unauffällig, bis er 2010 der damaligen ÖVP-Innenministerin Maria Fekter von rechts in die Quere kam. Sie wollte ein Asylaufnahmezentrum in Eberau errichten. Er erklärte die Baugenehmigung für nichtig und fand Gefallen an seinem Image des unbequemen rechten Sozis.

Was Horst Seehofer für Angela Merkel, ist Hans Niessl inzwischen für Christian Kern. Der Rechtsaußen, der wacker seinen eigenen Weg geht, der punkto Sicherheit und Flüchtlingsfrage der FPÖ viel näher steht als der eigenen SPÖ. Und der seine Macht gerne zelebriert. Gesehen an diversen Beispielen, etwa an der Art und Weise, wie Kulturförderungen im Niessl-Land vergeben werden - nach dem Motto "unser Geld für unsere Leute". Das ist bei Gott kein Burgenland- Spezifikum, sondern gelebte Bundesländer-Praxis. Wien hat seine Probleme mit den Finanzen, auch das ist kein Einzelfall, Oberösterreich ist in Aufregung, weil Landeshauptmann Josef Pühringer einige Wochen früher als erwartet abtritt - nach 22 Jahren. Und Niederösterreich bebte, als Erwin Pröll nach 25 Jahren genauso wenig überraschend seinen Rückzug erklärte. Wenn jetzt auch Michael Häupl Wien verlässt, muss Österreich dann endgültig zusperren?

Keineswegs. Das ganze Land darf endlich erwachsen werden und sich von Landesvätern emanzipieren.

