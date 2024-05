Leipzig 1:1 bei Hoffenheim, Schlager verletzt sich am Knie

RB Leipzig hat mit einem 1:1 bei Hoffenheim am Freitagabend den Sprung auf den dritten Tabellenrang der deutschen Bundesliga verpasst. Sorgen bereitet der Ausfall von Xaver Schlager, der nach einer Viertelstunde mit einer Knieverletzung vom Feld musste. Österreichs Teamspieler rutschte in einem Laufduell mit Andrej Kramaric ohne gegnerische Einwirkung weg und griff sich an sein ohnehin bandagiertes linkes Knie.

Nach einer längeren Behandlung konnte Schlager den Rasen ohne fremde Hilfe verlassen. RB-Trainer Marco Rose gab nach der Partie gegenüber DAZN leichte Entwarnung. "Es geht ihm erst mal gut", sagte Rose. Es sei nicht das Knie betroffen, an dem Schlager schon einen Kreuzbandriss hatte. "Trotzdem müssen wir das morgen untersuchen, um Klarheit zu haben." Sollte sich Schlager gröber verletzt haben, ist sein Antreten bei der in sechs Wochen startenden EM in Deutschland in Gefahr.

Für Schlager kam Nicolas Seiwald in die Partie, Benjamin Sesko schoss die Leipziger in der 38. Minute schließlich voran. Christoph Baumgartner wurde nach einer Stunde für den Torschützen eingewechselt, nach Gelb-Rot für Xavi Simons (72.) spielten die Sachsen allerdings in Unterzahl. Kramaric köpfelte Hoffenheim noch zum Punktgewinn. Bei den Gästen spielte Florian Grillitsch in der Abwehr wieder durch.

Leipzig bleibt mit 63 Punkten Tabellenvierter hinter dem VfB Stuttgart (64). Die Schwaben empfangen am Samstag den Tabellenzweiten Bayern München (69).