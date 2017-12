Leichtes Erdbeben vor der US-Ostküste

Die US-Ostküste ist am Donnerstag von einem leichten Erdstoß erschüttert worden.

Nach Angaben der Behörden ereignete sich das Beben von der Stärke 4,1 um 16.47 Uhr Ortszeit in acht Kilometern Tiefe vor der Küste Delawares, etwa fünf Kilometer entfernt von der Ortschaft Little Creek. Zunächst war die Rede von einer Stärke von 5,1 gewesen.

Minimale Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Washington DC zu spüren, etwa 150 Kilometer entfernt von Little Creek. Es gab keine Berichte über Schäden. Erdbeben an der Ostküste der USA sind sehr selten. Das letzte ereignete sich im August 2011, damals in Virginia.