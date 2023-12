Im Tiroler Völs (Bezirk Innsbruck-Land) ist am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden worden. Das Landeskriminalamt ging offenbar von einem Gewaltverbrechen aus, es wurde ein Mann "wegen dringenden Tatverdachts" festgenommen, sagte LKA-Ermittler Philipp Rapold zur APA. Bei dem Opfer dürfte es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um einen im Raum Völs seit vergangenem Mittwoch vermissten 75-Jährigen handeln.

"Es ist aber noch nicht ganz gesichert", erklärte der Ermittler. Die Tat dürfte aber in Zusammenhang mit dem als abgängig Gemeldeten stehen. Die Leiche wurde am Nachmittag in einem Haus aufgefunden, der Tatverdächtige an einem anderen Ort, aber ebenfalls in Völs, festgenommen.

Nähere Hintergründe, auch über die Identität des Tatverdächtigen, wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen vorerst nicht bekanntgegeben. Bei dem Toten soll es sich laut Medienberichten um einen früheren Gemeindepolitiker handeln.