Leichenfund in Linzer Wohnung: Mann wohl schon seit einigen Tagen tot

In einer Linzer Wohnung ist in der Nacht auf Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus, teilte sie am Vormittag mit. Derzeit werde geprüft, ob es sich bei dem Mann, der augenscheinlich bereits vor einigen Tagen gestorben sein dürfte, um den Bewohner der Räumlichkeiten handle.

Nachbarn hatten Alarm geschlagen, weil sie den Eindruck hatten, dass etwas nicht stimme. Daraufhin stiegen Einsatzkräfte durch ein Fenster in die Wohnung ein und fanden den Toten.