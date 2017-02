Nach dem Fund der Leiche eines Tirolers im Kofferraum eines Autos in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) am Freitag ist der Tatverdächtige, ein 41-jähriger Italiener, in Frankreich festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Italiener habe versucht nach Tunesien auszureisen und sei dabei in Marseille den französischen Behörden ins Netz gegangen.

Nach dem 41-Jährigen war mittels Europäischem Haftbefehl gefahndet worden. Die Handschellen klickten bereits am Sonntag gegen 9.30 Uhr, hieß es. Das von ihm benützte Fahrzeug, ein Pkw der Marke Subaru, wurde sichergestellt.

Der Italiener wird verdächtigt, einen 47-jährigen Tiroler bei einem Autogeschäft am Dienstag der vergangenen Woche getötet zu haben. Danach soll der 41-Jährige die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Der Italiener selbst flüchtete, sein Auto ließ er aber in Baumkirchen zurück. Die Leiche des Tirolers wurde am Freitag von der Polizei gefunden.