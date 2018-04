Leiche in Plastiksack in Tirol entdeckt: Fremdverschulden vermutet

Bei Flurreinigungsarbeiten in Fritzens in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist am Freitag eine vermutlich männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam war in einem Plastiksack verstaut, oberflächlich eingegraben und mit Ästen bedeckt, berichtete das Landeskriminalamt. Die Auffindesituation lasse den begründeten Schluss zu, dass der Mann durch Fremdeinwirkung getötet wurde, hieß es.

Entdeckt wurde die Leiche gegen 14.00 Uhr westlich des Fußballplatzes. Die Identität des Toten war vorerst unklar. Dies liege an der "langen Liegezeit" sowie "starker Fäulnis des Leichnams". Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.