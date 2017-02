Leiche in Kofferraum in Tirol: Zweiter Pkw in Italien gefunden

Im Fall der am Freitag im Kofferraum eines Autos in Baumkirchen gefundenen Leiche eines Tirolers ist am Montag der zweite verschwundene Pkw des Opfers in der Lombardei in Italien gefunden worden. Der Wagen soll nun auf Spuren untersucht werden, sagte der Leiter des Landeskriminalamts Walter Pupp der APA und bestätigte damit einen Bericht der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

"Die Kollegen aus Italien sind dabei, das Auto sicherzustellen", meinte Pupp. Ob das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung nach Österreich überstellt werden soll, stehe noch nicht fest. "Wir hoffen schon, dass wir es machen können, aber das Überstellen von Autos ist eher unüblich", fügte der Kriminalist hinzu.

Ein tatverdächtiger Italiener war am Sonntag in Frankreich festgenommen worden. Der 41-Jährige hatte versucht, nach Tunesien auszureisen und war dabei in Marseille den französischen Behörden ins Netz gegangen. Das von ihm benützte Fahrzeug, einer der beiden verschwundenen Pkw des Opfers, wurde sichergestellt.

Der Italiener wird verdächtigt, den 47-jährigen Tiroler bei einem Autokauf am Dienstag vergangene Woche getötet zu haben. Danach soll der 41-Jährige die Leiche im Kofferraum seines Autos versteckt haben. Der Italiener selbst flüchtete, sein Auto ließ er aber in Baumkirchen zurück. Die Leiche des Tirolers wurde am Freitag von der Polizei gefunden.