Lego im Wert von 30.000 Euro aus Lastwagen in Bayern gestohlen

Lego-Spielzeug im Wert von rund 30.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag aus einem Lastwagen in Bayern gestohlen. Wie die Polizei in Würzburg mitteilte, verschafften sich die Täter auf einem Rastplatz Zugang zu einem dort abgestellten Anhänger. Sie entkamen unerkannt mit dem Diebesgut.

Insgesamt erbeuteten die Diebe den Angaben zufolge sieben Paletten mit Lego-Spielwaren. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bat mögliche Zeugen, sich zu melden.