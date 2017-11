Warum Dargavs das gruseligste Dorf Russlands ist

Eigentlich ist die Gegend rund um Dargavs im russischen Nordossetien-Alanien wunderschön, doch kaum ein Mensch kommt in das Städtchen, denn es handelt sich um eine Nekropole.

Menschen begraben in Dargavs seit dem 16. Jahrhundert ihre Toten. Laut der Webseite „ancient-origins.net“ soll eine Seuche damals Auslöser für ein Massensterben gewesen sein. Bis heute ranken sich Mythen um den verschlafenen Ort. Der Legende nach sollen auch heute noch viele Einheimische die Gegend meiden, aus Angst, nicht mehr lebend von dort zurückzukehren.

Архитектурно-этнографический комплекс «Город мертвых» #севернаяосетия #dargavs #travel Ein Beitrag geteilt von Любовь Кириченко (@kirichenko_lubov) am 7. Mai 2017 um 13:24 Uhr



In Mausoleen, die wie kleine Wohnhäuser aussehen, wurden die Toten seit Jahrhunderten begraben. Über die Zeit sind fast 100 dieser Häuser inkusive entstanden sein, die teilweise bis zu vier Stockwerke haben und auch über unterirdische Räume verfügen. Über ihnen thronen die Reste eines alten Wachturms. Dem Aberglaube zufolge sollte er dazu dienen, über die toten Seelen zu wachen.

© Wikimedia Commons

Außerdem wurden in sämtlichen Steinhäusern Knochen und andere menschliche Überreste gefunden, die zum Teil in an Boote erinnernden Särgen lagerten. Grund dafür könnte sein, dass die Menschen damals glaubten – ähnlich wie zur Zeit des antiken Griechenlands –, dass die Verstorbenen nach dem Tod einen Fluss auf dem Weg zur Unterwelt durchqueren müssen.