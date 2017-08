Dieser Burger vermittelt, mit Hilfe von Bergkäse, Coca Cola und Tabasco, das Lebensgefühl der Biker, welches im Film "Easy Rider" gezeigt wird. Klingt gut? Dann sollten Sie sich auf jeden Fall das Video ansehen.



Zutaten:

für 2 Portionen

40 g Taleggio

40 g geriebener junger Bergkäse

360 g Rinderfaschiertes

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

10 g Ingwer

3 EL Sonnenblumenöl

1 TL Zucker

50 ml Bourbon + 3 EL zum Flambieren

1 EL Essig

60 ml Coca Cola

80 ml Ketchup

Tabasco

Worcestersauce

Salz

Pfeffer

1 Tomate

1 Salzgurke

2 Käsescheiben (Schmelzkäse)

2 Käseweckerl

2 TL Senf

2 EL Mayonnaise



Zubereitung:

1. Taleggio kleinschneiden, mit dem Bergkäse mischen und in 2 Portionen teilen. Aus Backpapier 4 Quadrate (15 x 15 cm) zuschneiden. Das Fleisch in 4 Portionen a ca. 90 g teilen. Eine Fleischportion auf einem Stück Backpapier zu einem flachen Burger formen und mit einer Portion Käse belegen. Dann mit einer zweiten Fleischportion bedecken, mit einem zweiten Stück Backpapier belegen und mit dessen Hilfe den Rand des Burgers gleichmäßig verschließen. Restliches Fleisch und Käse ebenso verarbeiten. Kalt stellen.

2. Zwiebel und Knoblauch fein würfeln. Ingwer schälen und fein reiben. 1 EL Öl in einem kleinen Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer darin andünsten. Zucker zugeben und schmelzen lassen. Mit 50 ml Whisky und Essig ablöschen und mit Cola und Ketchup auffüllen. 5 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Mit Tabasco, Worcestersauce, Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen.

3. Tomate in Scheiben schneiden. Salzgurke längs in dünne Scheiben schneiden. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen. Pattys mit Salz und Pfeffer würzen und 2-3 Minuten auf jeder Seite braten. Käsescheiben nach dem wenden auf den Pattys verteilen. Restlichen Whisky in die Pfanne geben, flambieren und zu Ende garen.

4. Inzwischen die Käsebrötchen im vorgeheizten Backofen aufbacken. Die Brötchen waagrecht halbieren und die Brötchenunterhälften mit Senf und Mayonnaise bestreichen. Mit Tomatenscheiben, Gurke und Pattys belegen. Mit der Whiskysauce beträufeln und mit den Brötchendeckeln abschließen.

