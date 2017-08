Dieses Gericht wäre, für das abenteuerliche und mutige Mädchen Pocahontas, genau die richtige Stärkung für ihren Kampf gegen die Engländer gewesen. Wer Lust bekommen hat, diesen Burger auszuprobieren, wollte sich das Video ansehen.

THEMEN:

Zutaten:

Für 2 Portionen

450 g Schweinenacken

800 g Schweineschmalz

2 Zweige Rosmarin

2 Lorbeerblätter

½ TL schwarzer Pfeffer

Salz

1 kleines Römersalatherz

2 EL Soft-Cranberries

2 EL Sonnenblumenöl

1 ½ EL Popcornmais

1/2 TL Chiliflocken

2 Burgerweckerl

4 sauer eingelegte Babymaiskolben

5 EL Barbecue Sauce

1 Handvoll Schweineschwartenchips

Zubereitung:

1. Schweinenacken 30 Minuten vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Schmalz bei mittlerer Hitze in einem hohen Topf schmelzen und erhitzen. Rosmarin und Lorbeer zugeben. Fleisch trocken tupfen, rundum mit Pfeffer und Salz würzen und einmassieren. Fleisch ins heiße Schmalz geben, so dass das Fleisch von Schmalz bedeckt ist. Im heißen Ofen bei 130 Grad auf dem Rost im unteren Ofendrittel 2:30 Std. zugedeckt garen, bis das Fleisch weich ist (Umluft nicht empfehlenswert). Fleisch im ausgeschalteten Ofen 30 Min. abkühlen lassen.

2. Cranberries in 5 Minuten in warmem Wasser einweichen und anschließend hacken. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Maiskörner, 1 Prise Salz und Chiliflocken zugeben und nach Packungsanweisung poppen lassen. Maiskolben längs halbieren.

3. Fleisch aus dem Schmalz nehmen, abtropfen lassen. Fleisch in Stücke zupfen und mit den gehackten Cranberries und 1 EL Barbecue Sauce vermischen. Salat waschen, trockenschleudern und in Streifen schneiden.

4. Weckerl im vorgeheizten Backofen aufbacken und waagerecht halbieren. Weckerlunterhälften mit Barbecue Sauce bestreichen und mit Salat, Maiskolben und Fleisch belegen und mit der restlichen Barbecue Sauce beträufeln. Popcorn und Schweineschwartenchips darauf verteilen und mit dem Weckerldeckel abschließen.



© G+J Digital Products

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de