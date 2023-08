Lazaro wechselt fix von Inter Mailand zu Torino

Der österreichische Fußball-Legionär Valentino Lazaro ist innerhalb der italienischen Serie A fix von Inter Mailand zu Torino gewechselt. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt. Der 27-jährige Rechtsverteidiger war bereits in der vergangenen Saison nach Turin ausgeliehen gewesen. Aufgrund von Verletzungen kam Lazaro zu 23 Einsätzen in der Liga, davon acht als "Joker". Als Ablösesumme für den 36-fachen ÖFB-Teamspieler wurden etwa vier Millionen Euro kolportiert.

Damit endet für Lazaro das erfolglose Kapitel Inter Mailand. Der italienische Spitzenclub hatte den Ex-Salzburger im Sommer 2019 für etwa 22 Millionen Euro von Hertha BSC gekauft, den oft von Verletzungen zurückgeworfenen Grazer danach aber vier Mal verliehen. Nach einem halben Jahr in Mailand wurde Lazaro zu Newcastle United geschickt, danach folgten Leih-Stationen bei Borussia Mönchengladbach, Benfica Lissabon und zuletzt Torino.

Mit dem fixen Wechsel darf sich Lazaro auch wieder Chancen auf eine Rückkehr ins Nationalteam ausrechnen. Seit den Nations-League-Partien gegen Frankreich und Dänemark vor einem Jahr schaffte es der Außenspieler nicht in den Kader von Teamchef Ralf Rangnick.