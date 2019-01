Der Winter hat Österreich nach wie vor fest im Griff. In weiten Teilen des Landes herrscht große Lawinengefahr.

Steiermark: Lawinengefahr weiterhin groß

Die Lawinengefahr in der Steiermark ist auch für Mittwoch unverändert groß geblieben. Im Nordstaugebiet vom Dachstein bis Rax herrschte weiterhin Warnstufe vier von fünf. Im Randgebirge war die Lawinengefahr auf Stufe drei immerhin erheblich, hieß es Mittwochfrüh seitens des Lawinenwarndienstes Steiermark. Entspannung zeichnete sich für Donnerstag ab.

© APA/Dietmar Stiplovsek

"Mit der Einstrahlung und Erwärmung im Tagesverlauf kann es vermehrt aus steilen, südseitigen Hängen zu spontanen Schneebrett- und Nassschneelawinen kommen, die große, vereinzelt auch sehr große Ausmaße annehmen können", wurde im Bericht gewarnt. Störanfälliger Triebschnee und die Möglichkeit von spontanen Gleitschneelawinen waren weiterhin unter den Gefahren. In tiefen Lagen habe Regen die Schneedecke vollständig durchfeuchtet und der nasse Boden fungiere als Gleitschicht. Die Einstrahlung und Erwärmung am Mittwoch werde zu einer Setzung der Schneedecke führen, kann aber auch einen Impuls für vermehrte Selbstauslösungen geben.

Die Phase mit starken Schneefällen sollte nun laut den Experten vorerst vorbei sein: Am Mittwoch war sonniges, trockenes Alpinwetter zu erwarten. Die Temperaturen dürften mit der Drehung der Strömung auf West sprunghaft ansteigen. Auch der Donnerstag sollte trocken und freundlich bleiben. Die Temperaturen dürften langsam wieder sinken. Die Setzung der Schneedecke sollte ab Donnerstag zur Stabilisierung und somit zu einer raschen Entspannung der Lawinengefahr führen, prognostizierten die Meteorologen.

Vorarlberg: Lawinengefahr in hohen Lagen

Die Lawinengefahr in Vorarlberg hat sich weiter leicht entspannt, oberhalb von 2.200 Meter bestand aber auch am Mittwoch nach wie vor große Lawinengefahr der Stufe 4. Unerfahrenen Wintersportlern wurde dringend von Aktivitäten außerhalb des gesicherten Geländes abgeraten. Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst rechnete mit einer nachhaltigen Entschärfung der Situation in den kommenden Tagen.

© APA/Erwin Scheriau

Der Neu- und Triebschnee der vergangenen Tage konnte sich bis in mittlere Lagen weiter setzen, die Einsinktiefen seien deutlich zurückgegangen, so Pecl. Die Verfestigung sei aber mit zunehmender Seehöhe an den meisten Steilhängen nur schwach. So nannte er auch windbeeinflusstes Steilgelände sowie eingewehte Rinnen und Mulden als Gefahrenstellen.

Bis auf Warth (Bregenzerwald) waren am Mittwochvormittag alle Vorarlberger Orte wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Ab Mittag sollte aber zumindest die Zufahrt nach Warth von Tiroler Seite aus wieder möglich sein. Die Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck blieb hingegen weiter gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr war eingerichtet, es mussten aber Verzögerungen von bis zu einer Stunde in Kauf genommen werden.

NÖ: Hochkar Alpenstraße von Schnee befreit

Die Hochkar Alpenstraße im Bezirk Scheibbs ist am Mittwochvormittag vom Schnee befreit und wieder für Einsatzkräfte befahrbar gewesen. "Die Räumungsarbeiten haben bis 3.00 Uhr in der Früh gedauert", sagte Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP). Am Vormittag wurden 150 Feuerwehrleute auf den Berg transportiert. Die Wetterlage verbesserte sich indes.

"Der Wind hat nachgelassen, es ist wolkenlos und schön", gab der Bürgermeister in Sachen Schneefall Entwarnung. Am Hochkar selbst waren umfangreiche Räumungsarbeiten im Gange. Die Alpenstraße blieb für den öffentlichen Verkehr weiterhin gesperrt.

Tirol: Weiter verbreitet große Lawinengefahr

Trotz des Abklingens der massiven Schneefälle hat in Tirol am Mittwoch weiter verbreitet große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala, geherrscht. Diese gelte vor allem oberhalb der Waldgrenze, teilte der Lawinenwarndienst mit. Dann rechneten die Experten aber mit einem langsamen Rückgang der Lawinengefahr.

Viele Einzugsgebiete seien noch nicht vollständig entladen, hieß es. In den Hauptniederschlagsgebieten und an steilen Ost-, Süd- und Westhängen seien mit der tageszeitlichen Erwärmung weiterhin große und vereinzelt sehr große Lawinen zu erwarten. "An steilen Grashängen sind unterhalb von rund 2.400 Metern einzelne mittlere und vereinzelt große Gleitschneelawinen möglich", warnten die Experten. Für Wintersport abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse sehr gefährlich. Dies betreffe auch den Bereich der Waldgrenze und unterhalb der Waldgrenze. Vorsorgliche Sperrungen von Verkehrswegen könnten nötig werden.

© APA/Expa/JFK

Am Donnerstag soll die Lawinengefahr auf Stufe 3 sinken. "Für den Wintersport gilt: Wer kein ausgewiesener Experte ist, soll auf den gesicherten Pisten bleiben und den Aufenthalt im freien Skiraum vermeiden. Gerade die Lawinengefahrenstufe 3 wird oft unterschätzt, stellt aber die klassische Gefahrensituation für Wintersportler dar", mahnte der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, Rudi Mair. Indes sind laut den Verantwortlichen am Mittwoch noch Helikopterflüge für umfangreiche Schneedecken-Untersuchungen im Gelände sowie für Reparaturen und Kontrollen von Wetterstationen vorgesehen.

Unterdessen wurde seitens der Einsatzkräfte in Tirol auch Bilanz gezogen: Rund 1.200 Einsätze mit insgesamt 12.000 Feuerwehrleuten absolvierten Tirols Feuerwehren während der massiven Schneefälle. Am Dienstag waren zudem noch 80 Assistenzkräfte des Bundesheeres dabei, in den Gemeinden St. Johann in Tirol und St. Ulrich am Pillersee Dächer vom Schnee zu befreien.

Lage in Tirol entspannt sich langsam

Mit dem Wetterumschwung entspannt sich die Lage in Tirol langsam. Wichtige Verkehrswege sind wieder befahrbar, teilte das Land in einer Aussendung mit. So wird die Fernpass Straße (B179) zwischen Bichlbach und Lermoos um 15.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Damit ist die gesamte Fernpassstrecke wieder offen.

Die wichtige Transitroute Fernpass-Ehrwald-Garmisch-Steingaden-Füssen war bereits seit 6.00 Uhr wieder befahrbar. Zunehmende Normalisierung trat auch in anderen Regionen des Bundeslandes ein: Die Pitztal- und die Ötztal-Straße sowie die Venter Straße wurden wieder geöffnet, auch St. Anton am Arlberg ist auf dem Straßenweg wieder erreichbar.

Indes sollen am Mittwoch noch einige Flüge mit dem Landeshubschrauber, drei Bundesheer-Helikoptern und mehreren privaten Hubschraubern erfolgen. "Der Landeshubschrauber wird für Erkundungsflüge im Großraum Innsbruck, Innsbruck-Land und Schwaz unterwegs sein. Eine Bell 212 des Bundesheeres fliegt in ganz Tirol für den Lawinenwarndienst sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung für Schneedeckenuntersuchungen und Kontrollen von Schutzbauten. Eine Alouette III des Bundesheeres führt im Tiroler Unterland Erkundungen und Sprengungen für Lawinenkommissionen durch", berichtete Marcel Innerkofler, Leiter der Landeswarnzentrale Tirol.

Salzburg: Situation etwas entspannt

Im Vergleich zu den Vortagen hat sich die Lawinen- und Verkehrssituation in Salzburg etwas verbessert. Am Mittwoch herrschte verbreitet erhebliche, in den Nordalpen teils noch große Lawinengefahr. Einige Straßensperren konnten mittlerweile aufgehoben werden, nur noch wenige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten. Das Skigebiet Obertauern war am Vormittag wieder erreichbar.

Obwohl sich die Lage mit der Wetterbesserung etwas entspannt hat, sind spontane Lawinen immer noch möglich. Das Hauptproblem seien die vielen Gleitschneelawinen aus fast allen Höhen, hieß es im Lawinenlagebericht. Bei Ausflügen ins ungesicherte Gelände sei Zurückhaltung geboten, warnten die Experten vor den Gefahren abseits der Skipisten. "Aus den triebschneebeladenen Ost- und Südhängen der Nordalpen - Hochkönig, Tennen- und Hagengebirge - sind mit der Sonneneinstrahlung auch vereinzelt noch sehr große Abgänge (Staublawinen) denkbar." Deshalb wurde dort Lawinenwarnstufe 4 ausgegeben.

Welche Straßen wann geöffnet werden

An der B99 zwischen Untertauern und Mauterndorf haben die Straßeneinsatzkräfte die ganze Nacht über mit Schneefräsen an der Räumung gearbeitet, wie das Landes-Medienzentrum berichtete. Die Südrampe ab Mauterndorf wurde um 9.00 Uhr freigegeben. Die Nordrampe ab Untertauern soll voraussichtlich ab 10.00 Uhr geöffnet sein. Dann ist Obertauern sowohl von Lungauer als auch von Pongauer Seite erreichbar.

© APA/Barbara Gindl

Das Kleine Deutsche Eck (B21) bleibt voraussichtlich bis 13.00 Uhr wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Erst dann sind Unken, Lofer und St. Martin wieder erreichbar. Gesperrt blieb vorerst auch noch die B311 zwischen Weißbach und St. Martin bei Lofer. Weißbach war aber von Saalfelden aus erreichbar. Mit der Öffnung der B178 von Waidring in Tirol über den Pass Strub nach Lofer im Pinzgau sei am Donnerstagabend zu rechnen, informierte das Land.

Die L109 ins Großarltal war ab 6.00 Uhr ab Tiefblick wieder geöffnet, ab Hüttschlag-Süd war die Landesstraße bis zum Talschluss wegen Lawinengefahr noch gesperrt. Ebenfalls nicht mit Fahrzeugen befahrbar war weiterhin die L211, die Muhrer Landesstraße.

Stromversorgung fast zur Gänze wieder hergestellt

Mittlerweile wurde auch die Stromversorgung im Land nahezu zur Gänze wieder hergestellt. Am Dienstagabend hatten rund 60 Kunden der Salzburg AG keinen Strom.

Für jene Tausende Freiwilligen Helfer, die beim Schneechaos fast zwei Wochen lang im Einsatz waren und dafür von ihren jeweiligen Arbeitgebern freibekamen, forderte Landesfeuerwehrkommandant Leo Winter vom Bund eine Entschädigung. "Mir platzt schön langsam der Kragen, dass wir keine Möglichkeit finden, vom Bund eine Entschädigung zu bekommen, wenn ein Arbeitgeber einen Helfer von der Arbeit freistellt - egal, ob das nun die Feuerwehr ist oder zum Beispiel auch die Bergrettung", sagte Winter zum ORF Salzburg. "Wenn das nicht rasch gelingt, dann gefährdet man für die Zukunft das Freiwilligen-System."

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) steht dieser Idee durchaus positiv gegenüber. "Ich denke, dass sie im Zuge der Steuerreform eingebracht werden kann. Da sollten nach genau definierten Kriterien Tagsätze abgeschrieben werden können. Das wäre immerhin eine Geste gegenüber den Unternehmern, die ihre Mitarbeiter für Hilfseinsätze freistellen."