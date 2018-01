Nachdem die Bezirkshauptmannschaft Lienz am Dienstag aufgrund des Dauerregens und starker Schneefälle verschiedene Notmaßnahmen verfügt hatte, hat sich die Lage in Osttirol am Mittwoch wieder entspannt. Trotzdem blieb der Lawineneinsatzzug des Jägerbataillons 24 am Mittwoch noch in Einsatzbereitschaft. Auch die Schulen in Kals und im Defereggental blieben vorerst noch geschlossen.

Die Felbertauernstraße konnte bereits am Mittwochvormittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. "Die Durchfeuchtung der Schneedecke, die die hohe Lawinengefahr verursacht hatte, hat sich aufgrund der tiefen Temperaturen über die Nacht stabilisiert", erklärte Michael Köll, technischer Leiter der Felbertauernstraßen AG gegenüber der APA. Der Einfluss, den die Sonne tagsüber auf die Schneedecke am Felbertauern haben werde, sei nicht ausreichend, um die Straße zu gefährden, fügte er hinzu.

Die Freiwilligen Feuerwehren standen Mittwochabend in Tristach, Amlach und Dölsach nach kleineren Überschwemmungen im Dauereinsatz, hieß es seitens des Landes. Mit dem für Katastrophenfälle angekauften landeseigenen Hubschrauber seien am Mittwochvormittag bereits für die Lawinenkommissionen am Felbertauern, in der Gemeinde Matrei und in der Gemeinde Prägraten Erkundungsflüge durchgeführt worden.

Auch in Nordtirol war es am Dienstag zu kleineren Hangrutschen und Felsstürzen gekommen. So musste etwa die Brennerstraße (B182) bei Schönberg (Bezirk Innsbruck-Land) wegen eines Felssturzes für einige Stunden gesperrt werden. Mehrere Steinblöcke waren auf die Fahrbahn gefallen. Die Straße konnte noch am Dienstag wieder freigegeben werden. Für die Sicherungsarbeiten wurde am Mittwoch jedoch noch eine Ampelregelung eingeführt.

Nach einem Hangrutsch auf eine Gemeindestraße in der Pitztaler Gemeinde Wenns (Bezirk Imst) waren die abgeschnittenen Bauernhöfe wieder erreichbar. Die Aufräumarbeiten nach einem weiteren Hangrutsch auf die Pitztalstraße (L16) waren vorerst noch im Gange. "Hier muss mit bis zu 15-minütigen Anhaltungen gerechnet werden", informierte Landesgeologe Werner Thöny.