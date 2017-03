Lawinengefahr - Experten warnen vor "heikler" Situation in Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol ist von den Experten des Landes am Dienstag oberhalb von 1.800 Metern verbreitet als erheblich, also Stufe "3" der fünfteiligen Skala, eingestuft worden. Regional sei auch ein Anstieg auf Stufe "4" möglich. Skitouren und Variantenfahren würden Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr erfordern. Die Tourenmöglichkeiten seien eingeschränkt.

Die Hauptgefahr gehe von frischen Triebschneeansammlungen aus. Diese seien oft groß und störanfällig. Eine Lawine könne bereits durch geringe Zusatzbelastung, also schon durch einen einzelnen Wintersportler ausgelöst werden. Falls ausgelöste Lawinen bis in bodennahe Schichten durchbrechen, können sie auch gefährlich groß werden, so die Experten.

Gefahrenstellen liegen in steilen, schattseitigen Hängen oberhalb von 1.800 Metern sowie allgemein in Kammlagen aller Expositionen. Frischer Triebschnee lagere zum Teil auf älteren Triebschneeansammlungen, oft aber auch auf lockerem Neuschnee. Dadurch sei die Störanfälligkeit entsprechend hoch.

In den inneralpinen Tourengebieten sowie entlang des Alpenhauptkammes sollten Wintersportler nach wie vor den schwachen Aufbau der Altschneedecke beachten. Dies betrifft laut den Experten vor allem schattseitige Lagen im Höhenbereich zwischen etwa 2.200 Metern und 2.800 Metern.