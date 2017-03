Ein Lawinenabgang im Gemeindegebiet von Schmirn (Bezirk Innsbruck-Land) im Bereich des Jochgrubenkopfs hat am Mittwoch mindestens drei Tote gefordert. Ein Wintersportler wurde am Mittwochnachmittag noch unter den Schneemassen vermisst, sagte eine Sprecherin der Polizei der APA. Er habe bis dato weder geortet noch geborgen werden können.

Die Verunglückten waren Teil einer insgesamt achtköpfigen Skitourengruppe. Zunächst dürften alle acht verschüttet worden sein, meinte die Beamtin. Vier von ihnen konnten sich jedoch laut ersten Informationen selbstständig aus Schneemassen befreien und alarmierten die Rettungskräfte.

Über die Nationalität der Skitourengeher lag zunächst keine Informationen vor. Die Lawine dürfte mit einer Länge von rund 700 Metern und einer der Abrisshöhe von zwei Metern relativ groß gewesen sein. Zahlreiche Bergretter, Alpinpolizei, Lawinenhundeführer und vier Hubschrauber waren laut Lawinenwarndienst im Einsatz.

In Tirol herrschte am Mittwoch oberhalb von etwa 2.200 Metern Lawinenwarnstufe "2" auf der insgesamt fünfteiligen Skala, darunter wurde die Gefahr von den Experten als "gering", also mit Stufe "1", eingeschätzt. Mögliche Gefahrenstellen seien vor allem in sehr steilen, bisher wenig befahrenen Schattenhängen oberhalb von 2.200 Metern zu finden.

An schneearmen Stellen können dort insbesondere durch große Belastung noch Schneebrettlawinen in bodennahen Schwachschichten ausgelöst werden, hieß es. Lawinen können in Folge mittlere Größe erreichen und dadurch gefährlich groß für den Wintersportler werden, hieß es.