Ein Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) hat am Freitag zwei Todesopfer gefordert. Laut ersten Informationen der Polizei wurden zwei Wintersportler im freien Skiraum im Bereich des "Hinteren Rendl" von einer Lawine erfasst und verschüttet.

Die beiden konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Näheres zum Unfallhergang war vorerst nicht bekannt, da der Einsatz noch lief. Die Alarmierung war bei der Leitstelle kurz vor 12.30 Uhr eingegangen.

Die beiden Opfer des Lawinenabgangs in St. Anton am Arlberg waren Teil einer fünfköpfigen Gruppe. "Bei dem Lawinenabgang wurden zwei Mitglieder komplett- und eines teilverschüttet", sagte ein Polizist der APA. Die beiden Toten befanden sich rund zweieinhalb Meter unter der Schneeoberfläche. Die Variantenskifahrer waren im Bereich des "Hinteren Rendl" in den freien Skiraum eingefahren. Unterhalb eines Lawinendamms fuhren sie einzeln ab. Nach derzeitigem Erkenntnisstand löste sich ein Schneebrett als der letzte der Gruppe in den Hang einfuhr.



Der Teilverschüttete wurde von seinen Kameraden geborgen. Über den Verletzungsgrad war zunächst nichts bekannt, ebenso stand die Nationalität vorerst nicht fest. Die Erhebungen diesbezüglich waren im Gange. Neben der Alpinpolizei standen über 20 Mann der Bergrettung, drei Lawinensuchhunde und zwei Hubschrauber im Einsatz.

Die Experten des Lawinenwarndienstes hatten die Gefahr am Freitag oberhalb von etwa 2.200 Metern als mäßig eingestuft. Darunter war sie gering, stieg aber im Tagesverlauf auf Stufe 2 der fünfteiligen Skala an. Gewarnt wurde abermals vor Gefahrenstellen, die in sehr steilen, bisher wenig verspurten Schattenhängen oberhalb von rund 2.200 Metern zu finden waren.



Niederländer nach Lawinenabgang in Tirol im Spital gestorben

Ein 35-jähriger Niederländer, der am Montag im Bereich des Gaislachkogels in Sölden (Bezirk Imst) von einer Lawine erfasst und verschüttet worden war, ist unterdessen im Krankenhaus gestorben. Der Urlauber erlag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Snowboarder war nach der Bergung am Lawinenkegel reanimiert worden.



Der 35-Jährige war Teil einer vierköpfigen Gruppe, die von einem 29-jährigen Snowboardlehrer geführt wurde. Kurz vor 13.30 Uhr fuhren sie im Bereich der sogenannten "Roten Karle" in einer Höhe von rund 2.500 Metern in den freien Skiraum ein und in Richtung Rettenbachtal ab.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge löste sich oberhalb der Gruppe eine Lawine. Alle fünf wurden von den Schneemassen mitgerissen. Bis auf den 35-Jährigen sei es jedoch allen gelungen, ihren Airbag auszulösen. Während der Niederländer komplett verschüttet wurde, blieben die restlichen Mitglieder an der Oberfläche bzw. wurden nur teilverschüttet.



Der 35-Jährige wurde von den Einsatzkräften nach rund 18 Minuten mittels LVS-Gerät (Lawinenverschüttetensuchgerät, Anm.) geortet und ausgegraben. Er wurde noch am Lawinenkegel reanimiert und anschließend vom Hubschrauber "Alpin 2" mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.