Lawine in französischen Alpen:

Beim Abgang einer Lawine in den französischen Alpen sind offenbar mehrere Menschen verschüttet worden.

Ein Sprecher der Bergwacht in Tignes sagte am Dienstag, laut Zeugen seien "viele Menschen" von den Schneemassen mitgerissen worden. Das Unglück ereignete sich demnach auf einer Skipiste in dem Gebiet in Savoyen. Die Rettungsarbeiten wurden durch schlechte Sichtverhältnisse erschwert.