Laut UNESCO 2,4 Mrd. Euro an Kulturerbe-Kriegsschäden in UKR

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat bisher Schäden in Höhe von 2,4 Milliarden Euro am Kulturerbe des Landes verursacht. Etwa 248 Monumente seien beschädigt, einige davon komplett zerstört worden, teilte die UNO-Kulturorganisation UNESCO am Montag anlässlich des Ukraine-Besuchs ihrer Generaldirektorin Audrey Azoulay mit. Am schlimmsten sei die Lage im Osten des Landes.

Die russische Invasion habe zudem den kulturellen Teil der Wirtschaft komplett zum Erliegen gebracht, erklärte die UNESCO weiter. Allein im Bereich von Unterhaltung, Kunst und Tourismus beliefen sich die Verluste demnach auf 13,9 Milliarden Euro.

Azoulay sagte der Regierung in Kiew Unterstützung bei "der Entwicklung eines Wiederaufbauplans für den Kultursektor" zu. Sie schätzte, dass rund 6,4 Milliarden Euro nötig sein würden, um diesen Bereich wieder aufzubauen und anzukurbeln.

Sieben Kultur- und eine Naturstätte in der Ukraine stehen auf der UNESCO-Welterbe-Liste, darunter das historische Zentrum von Odessa im Südwesten des Landes, das von dem Krieg bisher relativ verschont geblieben ist.

16 weitere Stätten, darunter das während der ersten Kriegsmonate stark zerstörte Stadtzentrum von Tschernihiw, stehen auf einer Vorschlagsliste für künftige Nominierungen der UNESCO.