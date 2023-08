Laut Kreml zwei ukrainische Drohnen über Brjansk abgewehrt

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht auf Montag einen weiteren Drohnenangriff in der Region Brjansk abgewehrt. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr über dem südwestlichen Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine zerstört worden, teilte das Ministerium Montagfrüh in seinem Telegram-Kanal mit. Moskau beschuldigte Kiew, den Angriff verübt zu haben. Zwischenzeitlich wurde in der Nacht der Flugverkehr über Moskau ausgesetzt.

Man habe einen weiteren Versuch Kiews vereitelt, "einen Terroranschlag mit flugzeugähnlichen Drohnen gegen Einrichtungen auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben", hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Immer wieder hat es in den vergangen Wochen Berichte aus Russland über solche Drohnenangriffe gegeben. Zuletzt hatte Moskau in der Nacht auf Sonntag von abgewehrten Angriffen über den Grenzregionen Brjansk und Kursk berichtet. Bisher haben die ukrainischen Drohnen an Zivilgebäuden höchstens Sachschaden angerichtet, während russische Luftangriffe auf die Ukraine bereits Tausende Menschen getötet und schwere Verwüstungen verursacht haben.

In der Nacht auf Montag wurde außerdem der Flugverkehr an den beiden Moskauer Flughäfen Domodedowo und Wnukowo erneut vorübergehend ausgesetzt - kurze Zeit später normalisierte sich der Betrieb jedoch wieder. Die Flughäfen waren zwischenzeitlich für Starts und Landungen geschlossen worden, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftverkehrsdienste berichtete. Später hieß es, die Hauptstadtflughäfen Domodedowo und Wnukowo sowie der Militärflughafen Schukowski hätten ihren Betrieb wieder aufgenommen. Ein Grund für die Aussetzung des Flugbetriebs wurde zunächst nicht genannt. Zuletzt war der Flugverkehr in der Region Moskau nachts immer wieder wegen Drohnenangriffen unterbrochen worden.

Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow geht von einem Einsatz der F-16-Kampfflugzeuge gegen Russland ab dem Frühjahr aus. "Ich würde sagen, das könnte im Frühling nächsten Jahres sein", sagte er dem Podcast Ronzheimer einer Vorabmeldung der Zeitung "Bild" zufolge. Die westlichen Jets dürften sich als ein "ernsthafter 'Game-Changer'" im Kampf gegen die russischen Truppen erweisen.