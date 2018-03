Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen! Herrlich duftende selbst gemachte Laugenstangerl zum Frühstück. Ob mit Käse überbacken oder mit Schinken gefüllt, bleibt der Bäckerin oder dem Bäcker überlassen. So ist für jeden in der Familie etwas dabei.

Zutaten für 24 Stück:

1 kg Weizenmehl Typ 550

260 ml Wasser

260 ml Milch

150 g Butter oder Margarine

1 Pck. frische Hefe 42 g

2 TL Salz

1 ½ Liter Wasser

3 EL Natron

Zum Bestreuen:

Hagelsalz (Brezelsalz)

geriebener Käse

Anleitung:

Das Mehl in eine große Rührschüssel sieben, das Salz darunter mischen. Anschließend das Wasser erhitzen, darin die Butter schmelzen, die kalte Milch dazugeben und in der nun lauwarmen Mischung die Hefe auflösen. Zum Mehl geben und alles zu einem mittelfesten Teig verarbeiten. Die Schüssel abdecken und ca. 45 Min. bis zum doppelten Volumen gehen lassen.

Den Teig auf die Arbeitsplatte geben und zu einer Rolle formen. Dann 24 Stücke abstechen.

Inzwischen das Wasser für die Lauge in einem Topf mit mind. 20 cm Durchmesser zum Kochen bringen, dann das Natron dazugeben (Vorsicht: schäumt leicht auf).

Nun die Portionsstücke länglich auswellen und zu Stangen aufrollen. Die fertigen Stangen paarweise in die leicht kochende Lauge legen, herausnehmen, sobald sie oben schwimmen (dauert ca. 5 Sek.) und auf ein mit Backfolie ausgelegtes Blech legen. So fortfahren, bis alle Stücke in der Lauge waren. Die Menge passt auf 2 normale Backbleche.

Nun beliebig entweder die Stücke mit Brezelsalz bestreuen und ca. 1 cm tief einschneiden oder man schneidet sie ein und bestreut sie mit geriebenem Käse.

Die Bleche im vorgeheizten Backofen bei 160° Heißluft ca. 25 Min backen. Zum Auskühlen auf ein Gitter legen.

Tipps für Füllung und Varianten:

Gut schmeckt es auch, wenn man vor dem Aufrollen ca. 1 EL rohe Schinkenwürfel auf ein Ende gibt, aufrollt und nach dem Aufkochen mit einem scharfen Messer bis zum Schinken einschneidet und dann mit Käse bestreut.

Kindern schmeckt auch ein eingewickeltes Würstel im Brezelteig. Dazu ebenfalls den Teig etwas breiter ausrollen, das Würstel einschlagen und umwickeln, aufkochen.

Für Partys oder fürs Büfett kann man auch Mini-Schinken-Käse-Laugenstangen anfertigen. Die sind auf jeden Fall ein Hingucker!

