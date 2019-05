Ganz Österreich trauert um Niki Lauda. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kondolieren auch die verschieden Teams der Formel eins. Ihre schönen Worte in der Nachlese.

Wenig überrschaschend hat die offizielle Formel 1 am schnellsten auf den den Tod des dreimaligen Weltmeisters Niki Lauda reagiert. "Für immer in unseren Herzen, für immer unsterblich in unserer Geschichte", twitterte die Motorsport-Königsklasse am Dienstag. "Die Motorsport-Gemeinschaft betrauert den verheerenden Verlust einer wahren Legende".

© AFP or licensors

» Verheerender Verlust einer wahren Legende «

Die Gedanken aller in der Formel 1 seien bei den Freunden und der Familie des Österreichers, der am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben war.

"Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1", schrieb Laudas ehemaliger Rennstall Ferrari am Dienstag ebenfalls bei Twitter. "Die große Familie Ferrari erfährt in tiefer Trauer die Nachricht vom Tod des Freundes Niki Lauda, dreifacher Weltmeister, zweimal mit der Scuderia (1975-1977). Er wird auf ewig in unseren Herzen und in denen der Fans bleiben."

» Niki wird für immer in unseren Herzen verankert sein «

Auch sein ehemaliger Formel-1-Rennstall McLaren reagierte mit großer Bestürzung. "Alle bei McLaren sind tieftraurig zu hören, dass unser Freund, unser Kollege und der Weltmeister von 1984, Niki Lauda, gestorben ist", schrieb das britische Team am Dienstag bei Twitter. Lauda hatte nach seinen beiden WM-Triumphen für Ferrari seinen dritten Titel in einem McLaren gewonnen. "Niki wird für immer in unseren Herzen und in unserer Geschichte verankert sein."

» Niki, du wirst uns fehlen «

Nach dem Tod von Niki Lauda haben auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ihre Trauer ausgedrückt. Van der Bellen sprach von Lauda als einem "Idol und ehrgeiziger Kämpfer, der nie aufgegeben hat" und Kurz schrieb ebenfalls auf Twitter "Niki, du wirst uns fehlen".

Bundespräsident Alexander Van der Bellen (via Twitter): "Ein ganz Großer und Schillernder, ein Idol und ehrgeiziger Kämpfer, der nie aufgegeben hat, ist von uns gegangen. Wie kein anderer hat Niki #Lauda unser Bild vom Rennsport, von der Formel 1 geprägt. Unser Mitgefühl ist bei seiner Familie."



Bundeskanzler Sebastian Kurz (via Twitter): "Das ganze Land und die Motorsportwelt trauert um einen ganz großen Österreicher. Niki, du wirst uns fehlen. Persönlich und auch im Namen der Republik möchte ich seiner Frau und seinen Kindern mein tiefstes Mitgefühl aussprechen! Mit Niki #Lauda verliert #Österreich eine seiner herausragendsten Persönlichkeiten. Die Rennstrecken waren seine Heimat und die Luftfahrt seine Liebe. Und wie kein anderer hat er sich mehrmals ins Leben zurück gekämpft. Er ist ein Vorbild für #Mut, #Disziplin und #Geradlinigkeit."

Red Bull Racing (Formel-1-Rennstall): "Ein Champion, eine Legende, ein Freund. Ruhe in Frieden Niki."

» Niki Lauda war für viele ein Vorbild «

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka : "Niki Lauda war für viele Menschen aus unterschiedlichen Generationen ein großes Vorbild. Sein Name stand für Erfolg, sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft, aber auch für Fairness und Menschlichkeit. Mein tiefes Mitgefühl für seine Angehörigen."

» Eine Legende hat uns verlassen. Ruhe in Frieden Niki «



Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP): "Mit Niki Lauda verliert Österreich eine beeindruckende Persönlichkeit, einen großen Unternehmer und einen Botschafter für unser Land. Kaum jemand hat Unternehmertum so verkörpert wie er. Mit seinen Firmen hat er über Jahrzehnte zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und seine Neugier, bis ins hohe Alter neue Projekte anzugehen, war vorbildlich.

© APA/AFP/JEAN-PIERRE PREVEL

Auch Schicksalsschläge haben ihn nicht zurückgeworfen, sondern immer stärker gemacht. Nicht nur aufgrund seiner sportlichen, sondern auch wegen seiner wirtschaftlichen Erfolge wurde sein Wirken weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Durch seine weltweiten Auftritte war er ein Aushängeschild Österreichs und ein lautstarker Fürsprecher und manchmal auch Mahner für den Wirtschaftsstandort. Meine Anteilnahme gilt seiner Familie."

MercedesAMGF1 (auf Twitter): Das Formel-1-Team postete ein Porträtbild und ein rotes Herz sowie "Niki, 1949 - 2019"

Jenson Button (Formel-1-Weltmeister 2009): "Eine Legende hat uns verlassen. Ruhe in Frieden Niki."

» RIP Niki! Heute hat uns ein echter Held verlassen! «

Alexander Wurz (Ex-Rennfahrer): "RIP Niki! Heute hat uns ein echter Held verlassen! Danke Niki für die Inspiration, die Du für so viele warst, für Deine direkte Art, den unglaublichen Speed & Kampfgeist, den Du hattest. Wir werden Dich vermissen, aber nie vergessen. Mein Beileid an Nikis Familie und Freunde."



» Dein trockener Humor hat Dich nie verlassen «

Christian Klien (Ex-Formel-1-Pilot): "Ruhe in Frieden Niki! Du warst immer eine wahre Legende und Inspiration, warst immer zugänglich und Dein trockener Humor hat Dich nie verlassen. Wir werden Dich nie vergessen. Mein herzliches Beileid an Nikis Familie und die, die ihm nahestanden."



Fernando Alonso (zweifacher Formel-1-Weltmeister): "Schockierende und traurige Neuigkeiten heute Früh. RIP Niki."

Franz Tost (Formel-1-Teamchef Toro Rosso): "Obwohl ich wusste, dass Nikis Gesundheitszustand kritisch war, bin ich immer davon ausgegangen, dass er an die Rennstrecken zurückkommt. Es ist sehr traurig, realisieren zu müssen, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Formel 1 verliert einen der wichtigsten Botschafter des Sports. Mein tiefstes Beileid geht an die Familie."

Flavio Briatore (früherer Formel-1-Teamchef): "Vor ein paar Wochen habe ich dieses Foto von mir und Niki gepostet und habe ihn aufgefordert weiterzukämpfen, wie er es immer getan hat. Niki hat es nicht geschafft und heute ist ein sehr trauriger Tag für die Formel 1, die eine große Persönlichkeit verliert, und für mich, da ich einen großartigen Freund verliere. Ciao Niki."



Damon Hill (Formel-1-Weltmeister 1996): "Bye bye Niki. Du hast uns allen großartige Lebenslektionen und Erinnerungen gegeben."



» Lieber Niki. Danke für alles. Ich habe so viel von dir gelernt. «

Nico Rosberg (Formel-1-Weltmeister 2016 für Laudas Mercedes-Rennstall): "Lieber Niki. Danke für alles. Ich habe so viel von dir gelernt. Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist, deine Wiedergutmachungsstärke, und sogar deine Geduld mit uns jungen Fahrern! Ich und deine 100 Millionen riesen Fans, denen du in deinem Leben auch so viel Ermutigung gegeben hast, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, denken ganz stark an dich und deine Familie. Ruhe in Frieden. Nico"

Daimler AG (Mutterkonzern von Mercedes; auf Twitter): "Wir sind tief betroffen vom Tod Niki Laudas. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gehen an die Lauda-Familie. Wir werden für immer dankbar sein für Nikis unschätzbaren Einfluss auf den Motorsport und auf Mercedes-AMGF1."