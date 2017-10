Lasst Sie regieren!

Jetzt haben sie wieder Hochkonjunktur: Kaum ist die Wahl geschlagen, diskutieren Politikbeobachter schon wieder über allfällige Koalitionsbildungen. Ist eigentlich so schwer zu verstehen, was der Großteil der Bevölkerung am Sonntag gewählt hat? Es mag einem gefallen oder nicht, dass das Land mehr rechts der Mitte denkt als links. Das nennt man Demokratie. Sebastian Kurz hat die Wahl gewonnen, und er wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Am passendsten ist laut Wahlbefragung eine schwarz-blaue Koalition. Die Übereinstimmung bei den Parteiprogrammen ist deutlich größer als bei einer nun ins Spiel gebrachten rot-blauen Koalition. Abgesehen davon würde es die SPÖ zerreißen, angesichts einer gespaltenen Partei, die sich derzeit nicht nur in dieser Frage alles andere als einig ist. Das Land braucht eine starke Opposition, und eine solche könnte die SPÖ geben. Schöner Nebeneffekt: Die Partei könnte sich selbst erneuern und in fünf Jahren erstarkt bei der Wahl antreten.

Apropos Opposition: Matthias Strolz hat zwar erklärt, die Neos wollen eine starke Opposition geben; charmant wäre allerdings, wenn Sebastian Kurz eine schwarzblaue in eine schwarz-blau-pinke Regierungskonstellation verwandeln würde. Was spricht dagegen, dass Strolz das Bildungsministerium übernimmt? Gleichzeitig hätte Kurz damit eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die ihm bei anderen Themen entgegenkommen würde. So etwa wie die Abschaffung bzw. Eingrenzung einer Zwangsmitgliedschaft bei den Kammern oder auch eine nötige Streichung der Stellung der Kammern in der Verfassung. Österreich braucht ganz anderes als Schattenregierungen der Sozialpartner. Sie gehören gestärkt als Vertretung ihrer Mitglieder, aber nicht als Mitregierende. Eine Regierung allein, und zwar die der "richtigen" Politiker, muss ausreichen.



Was aber wollten uns die Wähler am Sonntag wirklich sagen, außer, dass sie unzufrieden sind? Jene der Türkisen wollen laut Umfragen mindestens zur Hälfte eine Koalition mit den Freiheitlichen, bei jenen der Blauen gilt das umgekehrt noch mehr. Das entspricht nebenbei den Ansagen im Wahlkampf. Die Sozialdemokraten sperren sich gegen eine Koalition mit den Blauen, viele von ihnen wollen aber nicht von der Regierungsbank weichen - vor allem die Gewerkschaft nicht. Das sagt eh alles. Christian Kern tut gut daran, hier lieber zu taktieren als gleich wieder zu regieren.



Die Neos mögen enttäuscht sein, dass sie nicht noch mehr Stimmen bekommen haben, angesichts des Lagerwahlkampfs der drei Großen haben die Pinken gleichwohl ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Was gegen ihr Mitregieren spricht, ist das pinke Misstrauen gegenüber den Blauen. Kurz könnte dieses Dilemma auflösen, indem er eine schwarz-blaue Koalition mit externer Unterstützung der Neos bildet. Damit könnte er bei Verfassungsfragen immer wieder auf Neos-Chef Strolz zugehen. Wenn dieser Minister ist, dann wäre der Schulterschluss jedenfalls um Ecken einfacher als wenn er auf der Oppositionsbank bleiben würde. Peter Pilz ist Opposition. Aufdecker und Mahner der Nation. Besser geht's eigentlich nicht. Er wird der Regierung auf die Hände klopfen und dafür sorgen, dass Skandale an die Oberfläche kommen und nicht irgendwo klammheimlich verschwinden. Egal, wie die Koalition letztendlich aussieht.