LASK gegen Rapid zum Auftakt der 50. Bundesliga-Saison

Die Jubiläumssaison der Fußball-Bundesliga startet am Freitagabend, den 28. Juli (20.30 Uhr/live ORF 1, Sky), mit der Partie LASK gegen Rapid. Das Auftaktspiel der 50. Saison der obersten österreichischen Spielklasse ist laut Liga-Angaben vom Dienstag eine Hommage an das Gründungsjahr 1974. Am 9. August vor 49 Jahren trafen in der ersten Runde die Linzer ebenfalls zu Hause auf die Wiener.

Alle übrigen Partien der ersten Runde werden wie auch im gesamten Herbst am Samstag und Sonntag ausgetragen. Meister Salzburg ist Samstagabend (29. Juli, 19.30 Uhr) in Altach zu Gast. Der WAC trifft ebenso daheim auf Aufsteiger Blau Weiß Linz wie der TSV Hartberg auf Austria Lustenau und die WSG Tirol auf Austria Klagenfurt (alle 17.00). Der Sonntag-Schlager (30. Juli, 17.00) lautet Austria Wien gegen Sturm Graz.

In den folgenden Runden wird jeweils dreimal am Samstag und dreimal am Sonntag gespielt. In den Sommermonaten wird am Samstag um 17.00 und 19.30 Uhr und am Sonntag um 17.00 Uhr angekickt. Ab der 6. Runde wird am Samstag um 17.00 Uhr sowie Sonntag um 14.30 bzw. 17.00 Uhr gespielt.

Das erste Linzer Derby seit 26 Jahren steht in der 3. Runde am 12. August auf dem Programm, wenn der LASK am Samstagabend Blau Weiß in der Raiffeisen Arena zu Gast hat.

Die ersten sechs des 22 Runden umfassenden Grunddurchgangs wurden bereits exakt terminisiert. Meister Salzburg und sein "Vize" Sturm Graz stehen einander erstmals in der 7. Runde Mitte September in Graz gegenüber. Das erste große Wiener Derby der Saison steigt zwei Wochen später in der 9. Runde bei der Austria.