LASK-Kantersieg gegen WAC - Sturm mit Punkteverlust in Ried

Der LASK hat sich mit einem fulminanten 5:1-Auswärtssieg beim WAC in der 3. Runde zumindest bis Sonntag an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gesetzt. Maßgeblich beteiligt am Kantersieg der Linzer war Neuzugang Marin Ljubicic mit vier Toren. Vizemeister Sturm kam trotz Führung in Überzahl nicht über ein 1:1 bei der SV Ried hinaus. Dies mit großflächiger Rotation zwischen den Qualifikationsspielen zur Champions League gegen Dynamo Kiew.

Am späteren Samstag war noch Meister Salzburg in Hartberg zu Gast.