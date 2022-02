LASK im Conference-League-Achtelfinale gegen Slavia Prag

Der LASK bekommt es im Achtelfinale der in dieser Saison erstmals ausgetragenen Fußball-Conference-League mit dem amtierenden tschechischen Meister und aktuellen Tabellenführer Slavia Prag zu tun. Die Oberösterreicher treten zunächst am 10. März in der tschechischen Hauptstadt an, das Rückspiel geht am 17. März in St. Pölten über die Bühne. Das Finale findet am 25. Mai in Tirana statt.