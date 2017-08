Der leidenschaftliche Kuss von Larissa Marolt ist nur gespielt: Die 25-Jährige hat nämlich eine Hauptrolle in der Telenovela "Sturm der Liebe" ergattert (zu sehen am Montag, 14. August 2017, um 15.10 Uhr in ORF 2): Sie schlüpft dabei in die Rolle von Alicia Lindbergh, einer jungen Ärztin mit skandinavischen und österreichischen Wurzeln. Über ihre Rolle verrät die Schauspielerin: "Alicia ist ein echter Freigeist. Ich konnte mich auf Anhieb mit dem Rollenprofil identifizieren." Bereits während ihres Schauspielstudiums am Lee Strasberg Theater & Film Institute in New York übernahm die Österreicherin eine durchgehende Rolle in der Telenovela "Anna und die Liebe" sowie weitere Episodenrollen in erfolgreichen deutschsprachigen Serien.

