Wer an dem durch den Feiertag am Donnerstag verlängerten Wochenende per Auto verreisen möchte, sollte sich auf etliche Hindernisse einstellen, welche die Ankunft am Ziel verzögern können. Nach den Staus auf Stadtausfahrten, die wahrscheinlich bereits am Mittwochnachmittag entstehen, sind das vor allem Grenzkontrollen, Großveranstaltungen und Verzögerungen auf Autobahnen.

Zusätzlich zu den Polizeikontrollen an den deutschen Grenzen und in Nickelsdorf müssen Reisende mit Kontrollen an der italienischen Grenze rechnen. Grund sind verstärkte Sicherheitsmaßnahmen rund um den G-7-Gipfel, der am Freitag und Samstag in Taormina stattfindet. Wer nach Italien fährt, sollte also Reisedokumente nicht vergessen.

Rund um den Wörther See ist von Mittwoch bis Samstag mit Staus zu rechnen. In Reifnitz findet nämlich das jährliche GTI-Treffen statt, zu dem Tausende Besucher erwartet werden. Während der viertägigen Veranstaltung werden die Wörthersee Süduferstraße (L96), die Reifnitzer Straße (L97b) im Bereich der Zufahrten nach Reifnitz gesperrt, wie der ÖAMTC am Mittwoch warnte. Staus und Verzögerungen seien vor allem auf der Kärntner Straße (B83) und der Keutschacher Straße (L97) zu erwarten.

Ein weiterer Publikumsmagnet am Christi-Himmelfahrt-Wochenende ist das Narzissenfest im steirischen Salzkammergut. Von Donnerstag bis Sonntag werden sich Tausende Gäste in Bad Aussee aufhalten. Erhöhte Staugefahr besteht nach Erfahrungen des ÖAMTC am Sonntag, wenn Stadt- und Bootskorso abgehalten werden. Vor allem Besucher, die über die Pyhrn Autobahn (A9) anreisen, sollten einen ausreichenden Zeitpolster einplanen: Durch die Sperre der Abfahrt Liezen in Richtung Norden wird sich der Verkehr ab der Abfahrt Ardning auf der Gesäuse Straße (B146) konzentrieren. In weiterer Folge gibt es eine Engstelle auf der Ennstal Straße (B320) bei Weißenbach.

Potenzielle Staupunkte sind laut ÖAMTC neben den Autobahn-Grenzübergängen Abschnitte der Pyhrnautobahn - die Tunnelkette Klaus zwischen Kalwang und Treglwang sowie vor dem Selzthaltunnel, die Semmering Schnellstraße, zwischen dem Knoten St. Michael und Leoben West in der Obersteiermark sowie die Fernpass Straße zwischen Füssen in Bayern und Nassereith in Tirol.