Ein 45-jähriger Landwirt ist am Dienstag bei Kitzbühel in Tirol unter einem rund 300 Kilogramm schweren Heuballen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der Vater des 45-Jährigen wollte mit einem sogenannten Mähtrac den Heuballen in die Scheune bringen, übersah dabei jedoch seinen Sohn und erfasst ihn mit dem Traktor, teilte die Polizei mit.

Der 45-Jährige kam bei dem Zusammenstoß zu Sturz und wurde in der Folge von dem Heuballen eingeklemmt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.