Was ist ein Vorwahltag?

Kärnten bietet zur diesjährigen Landtagswahl einen Vorwahltag an: Am Freitag, den 23. Februar, hat in jeder Gemeinde mindestens ein Wahllokal für mindestens zwei Stunden - auf alle Fälle zwischen 18.00 und 19.00 Uhr - offen.

Dort kann man klassisch "urnenwählen" - und zwar ohne Wahlkarte. Eine solche dürfte die Gemeindewahlbehörde nicht entgegennehmen.

Beliebte Vorwahl

Diese Vorwahltage, die allerdings neben Kärnten nur die Steiermark und das Burgenland anbieten, sind sehr beliebt. Bei der "Wahl vor der Wahl" werden regelmäßig mehr Stimmen abgegeben als im Wege der Briefwahl. So gab es 2013 in Kärnten rund 16.400 Briefwähler und fast 20.000 Vor-Wähler.

Das Ziel, die Wahlbeteiligung damit zu stützen, wurde freilich nur bedingt erreicht: Kärnten liegt mit 75,15 Prozent zwar auf Rang 3. Aber in keinem Land ging bei der letzten Landtagswahl das Interesse so stark zurück wie in Kärnten - wo die Beteiligung um 6,63 Prozentpunkte sank.

Wer sowohl am Vorwahltag als auch am regulären Wahlsonntag keine Zeit hat, den Stimmzettel abzugeben, dem bleibt immer noch die Wahlkarte. Sie muss in der Gemeinde, in deren Wählerevidenz man steht, beantragt werden. Das ist schriftlich (per Post, Fax, E-Mail oder übers Internet unter http://www.wahlkartenantrag.at), aber auch persönlich direkt im Gemeindeamt möglich. Zeit dafür haben Wähler schriftlich bis Mittwoch vor der Wahl, bei persönlichem Antrag (oder Abholung durch eine bevollmächtigte andere Person) bis Donnerstag vor der Wahl.