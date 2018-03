Die Neuauflage der schwarz-grünen Koalition in Tirol ist fix: Man habe sich "grundsätzlich geeinigt", hieß es aus der ÖVP. Die personelle Besetzung der Regierungsbank sei hingegen noch offen.

Laut Informationen der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" soll die bisherige LAbg. Gabi Fischer zweite grüne Landesrätin neben LHStv. Ingrid Felipe werden. Die Koalitionsverhandlungen hatten am 9. März begonnen. Die Tiroler ÖVP war nach der Landtagswahl 2013 zum ersten Mal eine Koalition mit der Ökopartei eingegangen.

Behörde entscheidet Mittwoch über FPÖ-Antrag

Die Tiroler Landeswahlbehörde will morgen, Mittwoch, über den von der FPÖ eingereichten Überprüfungsantrag im Hinblick auf das Ergebnis der Landtagswahl entscheiden. Da den Freiheitlichen nur 31 Stimmen auf ein sechstes Mandat fehlen, hatten sie am Montag eine "zahlenmäßige Ermittlung des Wahlergebnisses" beantragt.

In einer Sitzung der Landeswahlbehörde heute, Dienstag, sei über das Vorbringen der FPÖ inhaltlich beraten, sowie die weitere Vorgehensweise festgelegt worden, teilte der stellvertretende Landeswahlleiter Christian Ranacher in einer Aussendung mit. "Der Landeswahlleiter wurde beauftragt, bis morgen einen Entscheidungsentwurf vorzubereiten", so Ranacher.

Laut FPÖ deuten "wesentliche Faktoren auf die Notwendigkeit" der Überprüfung hin. So hätten in zahlreichen Gemeinden der Bezirke Reutte und Landeck die Wahlkommissionen nur aus Mitgliedern der ÖVP bestanden, heißt es etwa in dem Antrag der Freiheitlichen. Zudem habe die Gültigkeit der Stimmen von der FPÖ nicht in allen Wahlsprengeln überprüft werden können, da man keine solch großen Mitgliederzahlen aufweisen könne, wie beispielsweise die ÖVP. Ebenso seien mehrere Stimmzettel, die eindeutig den Wählerwillen für die Wahl der FPÖ wiedergaben, als ungültig gewertet worden.