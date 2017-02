Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer wird am Donnerstag den Termin seines Rücktritts verkünden. 22 Jahre lang hat er die Geschicke des Bundeslandes gelenkt. Nun macht der Landeshauptmann Platz.

Auch die Nachfrage ist bereits geregelt, das berichtet die "Presse" unter Berufung auf ÖVP-Kreise. Vizelandeshauptmann Thomas Stelzer soll Pühringer nachfolgen. Die Entscheidung soll laut Zeitung am Donnerstag offiziell verkündet werden. Es stand bereits länger fest, dass Pühringer im Laufe der bis 2021 dauernden Legislaturperiode sein Amt an Stelzer übergeben wird.

"Was nächstes Jahr ist, weiß der liebe Gott", sagte der 67-Jährige noch Anfang Jänner. Damals verkündete er, dass der kolportierte 2. März, der Jahrestag seines Amtsantritts, "ganz sicher nicht der Termin" sein werde, an dem er seinen Rücktritt öffentlich machen wird. Dass er in dieser Legislaturperiode seine Funktionen abgeben werde, hatte er schon vor den Landtagswahlen im Herbst 2015 angekündigt. Nur das Datum konnte ihm niemand entlocken.

Mitterlehner zeigt sich wortkarg

Vizekanzler ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gibt sich wortkarg über die Zukunft des oberösterreichischen Landeshauptmannes Josef Pühringer. Am Rande eines Besuchs in der Präsidentschaftskanzlei verwies Mitterlehner auf Journalisten-Fragen, ob Pühringer bald zurücktreten werde, darauf, dass man diese Frage in Oberösterreich abklären müsse.



Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), selbst Oberösterreicher, hat den scheidenden Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) als "Persönlichkeit, die Oberösterreich geprägt hat", bezeichnet. Er habe mit Pühringer "sehr gute Erfahrungen" gemacht, vor allem bei der Gesundheitsreform, die sie gemeinsam ausverhandelt haben, sagte Stöger. Er habe mit ihm "oft gut zusammengearbeitet, aber auch oft gestritten".

Langjähriger Landesvater

20 Jahre war Pühringer die unangefochtene Nummer eins im Land und in der ÖVP OÖ. Dieser Platz geriet erstmals mit der Wahlniederlage 2015, als die Schwarzen unter die 40-Prozent-Marke rutschten, ins Wanken. Parteikollege und Landesrat Michael Strugl preschte noch vor dem offiziellen Start der Koalitionsverhandlung vor und machte sich für einen neuen Regierungspartner, die FPÖ, stark. Eine Meinung, die vor allem der Wirtschaftsflügel in der Partei vertrat. Dem Chef blieb nichts anderes übrig, als über seinen Schatten zu springen. "Persönliche Befindlichkeiten sind jetzt fehl am Platz", meinte der Architekt der einst ersten schwarz-grünen Landesregierung in Österreich beinahe resignativ.

Weggeblasen wirkte nach der Ära Schwarz-Grün (2003 bis 2015) anfänglich seine für unerschöpflich gehaltene Energie, die er bis dahin versprühte. Ungeniert wurde über die Ressortverteilung nach seiner Zeit gefeilscht. Sein Nachfolger Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Strugl ritterten um das Finanzressort, das zu den Agenden des LH zählt. Lange - zu lange, wie in der Landespartei einige meinten - habe Pühringer in dieser Angelegenheit kein Machtwort gesprochen.

In der Bundespartei wurde Pühringer bisher großes Gewicht nachgesagt: So führte er nach den Nationalratswahlen 2013 in den Koalitionsverhandlungen die entscheidende Arbeitsgruppe Finanzen an. Anders als der Sozialdemokrat Hans Niessl, der für Rot-Blau im Burgenland innerparteilich gescholten wurde, erhielt Pühringer in der Endphase der Koalitionsverhandlungen sogar von Bundesparteichef Reinhold Mitterlehner persönlich Grünes Licht für einen Pakt mit den Blauen.

"Glaubwürdiger Vertreter der kleinen Leute"

Der 1,69 Meter große LH ("Ich bin eben ein glaubwürdiger Vertreter der kleinen Leute") wurde am 30. Oktober 1949 in Traun (Bezirk Linz-Land) geboren. Er ist für seine unkomplizierte Art bekannt, selbst beschreibt er sich als zielstrebig, teamfähig, aber auch ungeduldig - mache nennen ihn cholerisch. Der von einem katholischen Elternhaus geprägte Pühringer ist verheiratet und hat drei Kinder.

Als er nach 16 Jahren im Landtag und acht Jahren als Landesrat im März 1995 Josef Ratzenböck als LH beerbte, hielten viele die Fußstapfen des Vorgängers für zu groß. Doch er trat aus dem Schatten des Landesvaters heraus und legte seine neue Rolle als die eines Landesmanagers an, der des Arbeitens nie müde zu werden scheint. Tatsächlich, so sagt der Jurist, würden sich seine Batterien sehr schnell wieder aufladen - etwa durch Kuren in Bad Ischl, Familienurlaub am Mondsee, laufen oder saunieren.