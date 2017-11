Einen Wagen der Marke Lamborghini zu fahren, bedeutet nicht nur mächtig Power unter dem Hintern, sondern auch kostenloses Parken.

Der Murciélago ist Sportwagen durch und durch. In 12,8 Sekunden sprintet er auf Tempo 200 und in 5,0 Sekunden wieder zurück bis zum Stillstand. Bei Preisen ab rund 175.000 Euro für diesen Supersportler dürften die Gebühren eines Parkhauses wohl nur Nebensache sein. Aber genau darüber brauchen sich Lambo-Fahrer keine Gedanken machen. Bezahlen müssen sie Besitzer eines solchen Autos nämlich nicht. Der Grund dafür liegt in der Form der Fahrzeuge. So ist der Lamborghini Gallardo nur 1,20 Meter hoch, der Murciélago sogar nur 1,1 Meter.

So funktioniert's

Wie sich die Luxus-Flundern die Parkgebühren, zeigt ein kürzlich veröffentlichtes Video auf YouTube. Der Fahrer des mattschwarzen Lamborghini Murciélago fährt in eine Parkgarage ein. Vor der Schranke bleibt der Luxusschlitten nicht stehen, sondern rollt langsam unter ihr durch. Fast spöttisch fährt der Wagen dabei die seitlichen Kühlöffnungen aus.

Der Ersteller des Videos zeigt sich fast ungläubig beeindruckt von dem Trick, wie seine Handbewegung am Ende signalisiert. Ob der Fahrer am Ende doch ein Ticket gelöst hat, verrät der Clip leider nicht. Auf der Social-News-Seite Reddit erfreut sich ein GIF der Aktion gerade großer Beliebtheit. Mehr als 107.000 Upvotes und knapp 3.000 Kommentare kann es bereits verzeichnen.

Für alle die von so einem Geschoss weiterhin nur träumen können. Es gibt auch Nachteile: Um das knapp über der Fahrbahn angesiedelte Cockpit eines Lamborghinis entern zu können, muss sich körperlich schon stark erniedrigen.