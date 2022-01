Lage an Grenze zur Ukraine beschäftigt den UN-Sicherheitsrat

Die internationalen Spannungen wegen der Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine beschäftigen am Montag erstmals den UN-Sicherheitsrat. Zugleich läuft die internationalen Krisendiplomatie zur Deeskalation auf Hochtouren weiter. Der britische Premier Boris Johnson will am Nachmittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren, am Dienstag reist er nach Kiew. Die Außenminister von Russland und den USA beraten Dienstag erneut am Telefon über die Lage.

Die USA haben das Thema vergangene Woche nach informellen Gesprächen mit anderen Nationen des Rats und der Ukraine das Thema auf die Tagesordnung der UN-Sicherheitsratssitzung am Montag (16 Uhr MEZ) gesetzt. "Es ist nicht mehr angebracht, einfach abzuwarten, was passiert", erklärte die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. "Jetzt braucht es die volle Aufmerksamkeit des Rats" , so Thomas-Greenfield. Die Beratungen sollen öffentlich stattfinden.

Die USA und Russland setzen ihre Beratungen am Dienstag fortsetzen. Die Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow werden erneut telefonisch miteinander sprechen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Die USA und die NATO hatten vergangene Woche ihre Antwort auf die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien gegeben. Die russische Führung hat zu verstehen gegeben, dass sie damit nicht zufrieden ist.

Der britische Premierminister Johnson schaltet sich ebenfalls in die Krisendiplomatie ein. Noch am Montagnachmittag wollte Johnson mit Putin telefonieren. Am Dienstag reist er in die Ukraine. Johnson werde dort den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj treffen, teilte die Regierung in London am Montag mit. Außenministerin Liz Truss begleitet den Premier. Sie soll bald auch zu Gesprächen nach Moskau fliegen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Vor dem Gespräch mit Putin warnte Johnson erneut eindringlich vor einem russischen Angriff auf die Ukraine. "Ich werde dem Präsidenten sagen (...), dass Russland einen Schritt zurück vom Abgrund tun muss", sagte Johnson am Montag bei einem Besuch in Tilbury. Er hatte zuvor angekündigt, die britischen Truppen in Osteuropa zu verdoppeln.

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Donnerstag in Kiew um Entspannung zwischen der Ukraine und Russland bemühen. Es seien Beratungen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant, verlautet aus türkischen Regierungskreisen. Es werde auch an Plänen für einen Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Türkei nach den Olympischen Winterspielen in Peking gearbeitet. Das NATO-Mitglied Türkei unterhält gute Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Es hat seine Vermittlung zwischen beiden Staaten angeboten, für die diese sich nach türkischen Angaben offen zeigten.

Die USA und ihre westlichen Verbündeten befürchten eine russische Invasion in der Ukraine. Sie verlangen einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze versammelten rund 100.000 russischen Soldaten. Vor dem Sicherheitsrat wird weniger mit Lösungen bezüglich des Konflikts gerechnet. Vielmehr könnten die USA die internationale Bühne als Druckmittel gegen Moskau benutzen.